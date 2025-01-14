Firari cinsel saldırgan mutfak dolabında yakalandı

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Kesinleşmiş cezası bulunan firari, mutfak dolabından çıktı

KAYSERİ - Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, nitelikli cinsel saldırı suçundan kesinleşmiş cezası bulunan cezaevi firarisi mutfak dolabından çıktı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan operasyonda, hakkında nitelikli cinsel saldırı suçundan 13 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi H.A. evde saklandığı mutfak dolabında yakalandı.

Yakalanan H.A., emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.