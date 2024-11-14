134 ayrı dosyadan 84 yıl hapis cezası olan firari: Adaletten kaçılmaz, polisimizi seviyoruz - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

134 ayrı dosyadan 84 yıl hapis cezası olan firari: Adaletten kaçılmaz, polisimizi seviyoruz

Geniş Video İzle

Konya'da 134 ayrı dosyadan 84 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası olan ve cezaevi firarisi olarak aranan şüpheli, otomobille kaçmaya çalıştığı sırada polis ekiplerince yakalandı. Şüpheli sağlık kontrolü için getirildiği hastaneden çıkışında kendini görüntüleyen gazetecilere "Adaletten kaçılmaz, biz polisimizi seviyoruz, onlara güveniyoruz" diyerek cezaevine gitti.

14.11.2024 09:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karatay İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Konya'da hırsızlık suçundan 134 ayrı dosyadan 84 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve Ankara Sincan Açık Cezaevinden firari olan 18 yaşındaki M.Y.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Yapılan teknik çalışmaların ardından şüphelinin, merkez Karatay ilçesinde Sanayi Sitesi içerisinde bir araçla seyir halinde olduğu belirlendi. Polis ekiplerinin dur ihtarına uymayarak kaçan şüpheli, bir süre sonra kontrollü olarak durduruldu.

134 ayrı dosyadan 84 yıl hapis cezası olan firari: Adaletten kaçılmaz, polisimizi seviyoruz

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Gözaltına alınan şüpheli sağlık kontrolü için getirildiği hastanede kendini görüntüleyen gazetecilere "Adaletten kaçılmaz, biz polisimizi seviyoruz, onlara güveniyoruz" derken, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

134 ayrı dosyadan 84 yıl hapis cezası olan firari: Adaletten kaçılmaz, polisimizi seviyoruz
Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, Politika, 3-sayfa, Cezaevi, Polis, konya, Hukuk, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa 134 ayrı dosyadan 84 yıl hapis cezası olan firari: Adaletten kaçılmaz, polisimizi seviyoruz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Veysi Karaman:
    134 ayrı dosya deniyor adama 1 tokat attım 2 yıl hapis cezası aldım şahıs 134 ke suç işlemiş yeni tutuklanmis Adalet sistemi harika işliyor 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:15 Bakan Tekin’den CHP’li milletvekillerinin sözlerine çok konuşulacak yanıt Bakan Tekin'den CHP'li milletvekillerinin sözlerine çok konuşulacak yanıt
10:25 Buca Belediyesi’ndeki grev ilçeyi çöple kaplarken başkan yardımcısı canlı yayında fal baktı Buca Belediyesi'ndeki grev ilçeyi çöple kaplarken başkan yardımcısı canlı yayında fal baktı
10:02 Karısını kemerle boğarak öldürdü, intihar etmek istedi Karısını kemerle boğarak öldürdü, intihar etmek istedi
09:56 134 ayrı dosyadan 84 yıl hapis cezası olan firari: Adaletten kaçılmaz, polisimizi seviyoruz 134 ayrı dosyadan 84 yıl hapis cezası olan firari: Adaletten kaçılmaz, polisimizi seviyoruz
07:59 9. Yargı Paketi Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi 9. Yargı Paketi Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi
16:00 Antalya’da bir apartman dairesinde 3 kardeş ölü bulundu Antalya'da bir apartman dairesinde 3 kardeş ölü bulundu
16:00 Bahis soruşturmasında flaş gelişme Batuhan Karadeniz’in sosyal medya hesapları kapatılacak Bahis soruşturmasında flaş gelişme! Batuhan Karadeniz'in sosyal medya hesapları kapatılacak
15:58 Fenerbahçe, devre arasının ilk transferini şimdiden yaptı Fenerbahçe, devre arasının ilk transferini şimdiden yaptı
15:54 Alişan’dan çok konuşulacak Fenerbahçe kadrosu Alişan'dan çok konuşulacak Fenerbahçe kadrosu
15:44 Giovanni van Bronckhorst Beşiktaş’tan ayrılıyor mu Hasan Arat’tan tartışmaları bitirecek sözler Giovanni van Bronckhorst Beşiktaş'tan ayrılıyor mu? Hasan Arat'tan tartışmaları bitirecek sözler
15:37 TFF, Montella’nın Roma’ya gideceği iddialarına son noktayı koydu TFF, Montella'nın Roma'ya gideceği iddialarına son noktayı koydu
15:34 Yabancı hakem mi geliyor TFF Başkanı açıkladı Yabancı hakem mi geliyor? TFF Başkanı açıkladı
15:33 MHP’nin hesabından yapılan paylaşım kafa karıştırdı: Ne demek istiyorsunuz MHP'nin hesabından yapılan paylaşım kafa karıştırdı: Ne demek istiyorsunuz?
15:33 Dev havayolu şirketi iflasını açıkladı Dev havayolu şirketi iflasını açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.11.2024 11:30:12. #1.11#
SON DAKİKA: 134 ayrı dosyadan 84 yıl hapis cezası olan firari: Adaletten kaçılmaz, polisimizi seviyoruz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.