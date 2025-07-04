Firari Hükümlü Adıyaman'da Yakalandı

Adıyaman'da hakkında 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, hakkında yakalama kararı bulunan şüphelilere yönelik çalışma yapıldı. Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar çerçevesinde "Kasten adam öldürme" suçundan 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Ö., isimli şahıs yakalandı. Gözaltına alınan ve daha sonra emniyette işlemleri tamamlanan M.Ö, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN
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