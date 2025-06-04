Firari Hükümlü Bursa\'da Yakalandı

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, hakkında 33 yıl 4 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, yurt dışına kaçmak için hazırlık yaparken, polis ekiplerince yakalandı.

Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttükleri çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Polis ekipleri, radarına aldıkları "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma" suçundan hakkında 33 yıl 4 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü Fırat Ş.'yi (42) yakalamak için çalışmalara başladı. Çemberi daraltan ekipler izini sürdükleri şahsın Selimzade Mahallesi, İncirli Caddesi üzerindeki bir adreste saklandığını ve yurt dışına kaçmak için hazırlık yaptığını tespit edince harekete geçti. Baskın yapılan evde yakalanan şüpheli ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Buradaki işlemleri tamamlanan Fırat Ş., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BURSA