Firarideki Zehir Taciri Yakalandı

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Cezaevi firarisi zehir taciri polisten kaçamadı

KAYSERİ - Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, 16 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve cezaevi firarisi olan şahıs yakalandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda kullanmak için uyuşturucu madde satın almak bulundurmak veya kullanmak suçundan 16 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi O.D. yakalandı.

Yakalanan şahıs, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.