Firarinin Bıçaklı Saldırısı: Yakalandı

Aydın'ın Efeler ilçesinde bir kişiyi bıçakla yaralayarak kaçan cezaevi firarisi, düzenlenen operasyonla yakalandı. Şahsın sahte kimlik kullanarak kaçma planı yaptığı ortaya çıktı.

Olay, Ovaeymir Mahallesi'nde geçtiğimiz günlerde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.A. isimli şahıs E.Ö.'yü bacağından bıçaklayarak kaçtı. Olayın ardından ambulansla hastaneye kaldırılan E.Ö., tedavi altına alındı. Yaklaşık 10 gündür aranan ve ayrıca 22 yıl hapis cezası bulunduğu ve cezaevi firarisi olduğu tespit edilen S.A., Aydın- Muğla Karayolu Çakırbeyli Kavşağı'nda düzenlenen operasyonla kıskıvrak yakalandı. Durdurulan araçta bulunan S.A. ve sürücü gözaltına alındı. Sahte kimlikle şehir dışına kaçmayı planladığı öğrenilen S.A., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkartıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN