Fırıncıyı Dolandıran Kadın Hırsız Yakalandı - Son Dakika
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Fırıncıyı Dolandıran Kadın Hırsız Yakalandı

Hatay'da fırıncının iyi niyetini istismar eden kadın, hırsızlık yaptıktan sonra polis tarafından yakalandı.

28.11.2024 19:31
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Fırıncının iyi niyetini su istimal ederek 10 bin TL parayı ve telefonu çalan kadın hırsız yakalandı

İşyeri sahibi Osman Ölmez: "Emniyet birimleri çalınan telefonumu buldu, para içinse gerekli çalışmaların sürdürüldüğünü söyledi"

HATAY - Hatay'da simit yemek için geldiği fırında masanın üzerindeki 10 bin TL para ile telefonu çalan kadın hırsız, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. İyi niyetinden dolayı parasından ve telefonundan olan iş yeri sahibi Osman Ölmez'e telefonu teslim edildi.

İskenderun ilçesi Dumlupınar Mahallesi'nde Osman Ölmez'e ait simit fırınında yaşanan olayda üşüdüğünü söyleyerek iş yerine gelen kadın hırsız, masanın üzerinde bulunan 10 bin TL ve cep telefonunu çalmıştı. Fırın sahibi Ölmez'in iyi niyetini su istimal eden kadın hırsız akıllara durgun veren davranışı sonrası polis ekipleri 24 saat geçmeden D.K. olduğu tespit edilen hırsızı yakalamayı başardı. İskenderun ilçe emniyet müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan kadından çaldığı telefon geri alınırken, parayı harcadığı öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından kadın hırsızın gün içerisinde adliyeye sevk edileceği öğrenildi. Telefonunun bulunmasından dolayı mutlu olduğunu dile getiren Ölmez, polis ekiplerine teşekkür etti.

Çalınan telefonunun kendisine teslim edildiği için mutlu olduğunu dile getiren 60 yaşındaki Osman Ölmez, "Emniyet birimleri çalınan telefonumu buldu para içinse gerekli çalışmaların sürdürüldüğünü söyledi. Emniyetimizden Allah razı olsun telefonumuzu aldık ve işimize bakıyoruz. Deprem öncesi ölen bazı komşularımızın fotoğrafları telefonun içindeydi ve benim için çok önemliydi. Özellikle torunlarım, çevremde sevdiğim insanların ve akrabalarımın fotoğrafları benim için çok değerliydi, ondan dolayı telefonumun bulunması çok mutlu etti" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Fırıncıyı Dolandıran Kadın Hırsız Yakalandı - Son Dakika

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