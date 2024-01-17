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Fırından sadaka kutusunu böyle çaldı - Son Dakika
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Fırından sadaka kutusunu böyle çaldı

Sultangazi'deki bir fırında müşteri kılığında gelen bir şahıs, çalışanın dalgınlığından faydalanarak tezgahtaki sadaka kutusunu çaldı. Güvenlik kamerasına yansıyan olayda, şahıs ekmek alma bahanesiyle çalışanı oyaladıktan sonra kutuyu çalarak montunun içine sakladı.

Fırından sadaka kutusunu böyle çaldı
17.01.2024 - 11:08,
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Sultangazi'de bir fırına müşteri kılığında gelen şahıs, çalışanın bir anlık dalgınlığından yararlanarak tezgahtaki sadaka kutusunu montunun içine saklayarak çaldı. O anlar iş yerine ait güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, pazartesi günü Cebeci Mahallesi Çanakkale Şehitleri Caddesi üzerindeki bir fırında meydana geldi. İddiaya göre, müşteri kılığında fırına gelen siyah bereli ve yeşil montlu şahıs, bir süre içeride oturdu. Daha sonra ekmek alma bahanesiyle çalışanı oyalayan şüpheli, tezgahtaki sadaka kutusunu çalarak montunun içine saklayıp iş yerinden ayrıldı. Olay anı ise iş yerindeki güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde siyah bere ve yeşil montlu kişinin ekmek alma bahanesi ile önce fırın çalışanını oyaladığı, ardından bir anlık dalgınlığından yararlanarak tezgahtaki sadaka kutusunu çalarak montunun içine sakladığı ve iş yerinden ayrıldığı görülüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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Sultangazi, Çanakkale, Güvenlik, Güvenlik Kamerası, Hırsızlık, 3.Sayfa, Son Dakika

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