Fırtına, İş Adamı Mavropoulos'u Şanssızca Aldı

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY) etkili olan fırtınada yatı kayalıklara çarparak parçalanan iş adamı Dimi Mavropoulos hayatını kaybetti.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde şiddetli fırtınada eski ralli şampiyonu ve iş adamı Dimi Mavropoulos (76), içinde bulunduğu yat, Cape Greco açıklarında şiddetli rüzgar ve yüksek dalgalar nedeniyle kontrolden çıkarak kayalıklara çarptı. Bölgede fırtınaya yakalanan tekneler için geniş çaplı arama-kurtarma operasyonu başlatıldı. Mavropoulos'un yatında bulunan kızı ve Mavropoulos'un partneri denize atlayarak kurtarılmayı bekledi. İki kadın, bölgeye sevk edilen helikopterle denizden alınarak kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Mavropoulos ise ekipler tarafından bilinci kapalı halde denizden çıkarıldı. Yapılan müdahalelere rağmen 76 yaşındaki iş adamının hayatını kaybettiği belirlendi.