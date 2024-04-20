3.Sayfa

- Fırtınada ağaç cipin üzerine devrildi, çatılar uçtu

KONYA - Konya'nın Ereğli ilçesinde kuvvetli fırtına ağaçları devirdi, çatıları uçurdu. Cadde kenarındaki bir ağaç ise park halinde cipin üzerine devrildi.

Ereğli'de kuvvetli fırtına çok sayıda ağacı devirirken, çatıları uçurdu. Fırtına ilçede yaşamı olumsuz yönde etkiledi. İlçeye bağlı İstasyon Caddesi bulunan bir ağaç fırtınaya dayanamayarak park halinde bulunan cipin üzerine devrildi. Yine Yıldız Mahallesi yolu üzerinde ağaçlar karayolu üzerine devrildi. Atatürk Kültür Parkında piknik alanındaki ağaçlar da fırtına da devrilirken, piknikçi vatandaşlar devrilen ağaçlardan son anda kurtuldu. Bu arada fırtına kazalara da neden olurken, Konya Adana Kara yolu üzerinde Hortu Köprüsü mevkiinde araçları da yoldan çıkardı. Belediye ekipleri ise fırtına nedeniyle kırılan ve sökülen ağaçları yerinden kaldırmak için çalışma başlattı.