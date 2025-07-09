Forklift Kazasında A ağır Yaralandı

Muğla'nın Milas ilçesinde bulunan Organize Sanayi Bölgesi'nde meydana gelen forklift kazasında, 22 yaşındaki Somali uyruklu üniversite öğrencisi ağır yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi öğrencisi olduğu öğrenilen A.A.M. arkadaşını ziyaret etmek amacıyla Milas OSB'ye gitti. İddiaya göre A.A.M. burada bulunan bir forklift aracına binerek aracı kullanmak istedi. Forklift bir süre ilerledikten sonra aniden geri gitmeye başladı. Kontrolden çıkan araç, hızla bir duvara çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçtan savrulan A.A.M. ağır şekilde yaralandı. Kazayı gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bilinci kapalı halde bulunan A.A.M. ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Şahsın tedavisinin hastanede sürdüğü ve sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi. Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı. - MUĞLA