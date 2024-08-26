Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Telegram CEO'sunun gözaltına alınmasını açıkladı - Son Dakika
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Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Telegram CEO'sunun gözaltına alınmasını açıkladı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Telegram'ın kurucusu Pavel Durov'un Fransa'da gözaltına alınmasına ilişkin açıklama yaptı. Macron, gözaltının siyasi bir karar olmadığını belirtti ve hukukun üstünlüğüne vurgu yaptı.

26.08.2024 18:22
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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, mesajlaşma uygulaması Telegram'ın kurucusu ve sahibi olan Rus asıllı milyarder Pavel Durov'un Fransa'da gözaltına alınmasına ilişkin yaptığı açıklamada, "Telegram CEO'sunun Fransız topraklarında gözaltına alınması, devam eden bir adli soruşturmanın parçası olarak gerçekleşmiştir. Bu hiçbir şekilde siyasi bir karar değildir" dedi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, dünyaca ünlü mesajlaşma uygulaması Telegram'ın kurucusu ve sahibi olan 39 yaşındaki Rus asıllı milyarder Pavel Durov'un, geçtiğimiz cumartesi günü Fransa'da gözaltına alınmasıyla ilgili açıklamada bulundu. Macron, Durov'un gözaltına alınmasının ardından Fransa hakkında yanlış paylaşımlar gördüğünü ifade ederek, "Fransa ifade ve iletişim özgürlüğüne, yenilikçiliğe ve girişimcilik ruhuna derinden bağlıdır. Hukukun üstünlüğü ile yönetilen bir devlette, özgürlükler, hem sosyal medyada hem de gerçek hayatta, vatandaşları korumak ve temel haklarına saygı göstermek için yasal bir çerçeve içinde korunur" dedi.

"Bu hiçbir şekilde siyasi bir karar değildir"

Yasaların uygulanmasının tam bağımsızlık içinde yargıya bağlı olduğunu vurgulayan Macron, "Telegram CEO'sunun Fransız topraklarında gözaltına alınması, devam eden bir adli soruşturmanın parçası olarak gerçekleşmiştir. Bu hiçbir şekilde siyasi bir karar değildir. Bu konuda karar vermek yargıçlara kalmıştır" dedi.

Özel jetle geldiği havaalanında gözaltına alındı

Adı açıklanmayan bir polis sözcüsü, Durov'un Telegram ve sosyal medya üzerinden işlenen siber ve mali suçlar konusunda iş birliği yapmadığı gerekçesiyle ulusal siber suçlar ve dolandırıcılık ofisleri tarafından soruşturulduğunu söyledi.

Azerbaycan'dan özel bir jetle başkent Paris yakınlarındaki Le Bourget Havaalanı'na indikten kısa bir süre sonra gözaltına alınan Durov'un, Telegram'daki moderatör eksikliği ve polisle işbirliği yapılmaması nedeniyle platformda çok sayıda suçun işlenmesine izin verildiği iddiasıyla yürütülen bir ön soruşturma kapsamında gözaltına alındığı öne sürülmüştü.

Rusya'nın Mark Zuckerberg'i

"Rusya'nın Mark Zuckerberg'i" olarak anılan 39 yaşındaki milyarder Durov, Fransa ve Birleşik Arap Emirlikleri çifte vatandaşlığına sahip. Forbes tarafından 15,5 milyar dolarlık bir servete sahip olduğu tahmin edilen Durov, geçtiğimiz nisan ayında bazı hükümetlerin kendisine baskı yapmaya çalıştığını, ancak uygulamanın "jeopolitik bir oyuncu" değil tarafsız bir platform olarak kalması gerektiğini söylemişti. - PARİS

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Telegram CEO'sunun gözaltına alınmasını açıkladı - Son Dakika

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