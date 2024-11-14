Fransa'da üç çocuğunu öldüren anne, İsviçre'de ölü bulundu - Son Dakika
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Fransa'da üç çocuğunu öldüren anne, İsviçre'de ölü bulundu

Fransa\'da üç çocuğunu öldüren anne, İsviçre\'de ölü bulundu

Fransa'nın Alpler bölgesinde yaşanan olayda, üç çocuğunu bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen 45 yaşındaki öğretmen Deborah Pel, İsviçre'de ölü olarak bulundu. Çocukların büyükanne ve büyükbabası tarafından evde ölü bulunduktan sonra durum polise bildirildi. Yaklaşık 60 kişilik bir polis ekibi tarafından başlatılan arama sonucunda hem Fransız hem de İsviçre vatandaşı olan anne, İsviçre sınırını geçerken tespit edildi.

14.11.2024 13:28
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Fransa'nın Alpler bölgesinde yaşanan korkunç olayda, üç çocuğunu bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen anne, İsviçre'de ölü bulundu.

Fransız basınının haberine göre, Taninges kasabasında yaşayan 45 yaşındaki öğretmen Deborah Pel, 2, 11 ve 13 yaşlarındaki çocuklarını öldürdükten sonra Audi marka aracıyla kaçtı. Çocukların cansız bedenlerini evde bulan büyükanne ve büyükbaba durumu polise bildirdi.

Yaklaşık 60 kişilik polis ekibi, helikopter ve dalgıç timleriyle aramaya başladı. Hem Fransız hem de İsviçre vatandaşı olan anne, İsviçre sınırını geçerken tespit edildi ve kısa süre sonra arabasında ölü olarak bulundu.

Soruşturmayı yürüten Bonneville savcılığından edinilen bilgilere göre, anne Pel'in son dönemde depresyon tedavisi gördüğü öğrenildi. Marnaz'daki bir okulda öğretmenlik yapan Pel, daha önce velilerin "çocuklara karşı çok sert davrandığı" şikayeti üzerine başka bir okuldan transfer edilmişti.

Yerel toplumda aktif rol alan ve müzik okulunda görev yapan Pel'in, 30 yıllık flüt çalma kariyeri nedeniyle 2022'de ödül aldığı da ortaya çıktı.

Olay, bölgede büyük üzüntü yaratırken, çocukların eğitim gördüğü Jacques Brel ortaokulu yetkilileri konuyla ilgili açıklama yapmaktan kaçındı. Annenin görev yaptığı okulda ise öğrenci ve velilere yönelik bilgilendirme toplantısı düzenleneceği belirtildi.

Fransa'da üç çocuğunu öldüren anne, İsviçre'de ölü bulundu
Fransa'da üç çocuğunu öldüren anne, İsviçre'de ölü bulundu

Güvenlik, 3-sayfa, İsviçre, Fransa, Hukuk, Dünya, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Fransa'da üç çocuğunu öldüren anne, İsviçre'de ölü bulundu - Son Dakika

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