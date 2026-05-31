Fransa'dan BMGK Toplantısı Çağrısı

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, İsrail güçlerinin Lübnan'daki Beaufort Kalesi'ni ele geçirmesinin ardından Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) acil toplantıya çağrıldığını açıkladı.

İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki Beaufort Kalesi'ni ele geçirmesine yönelik tepkiler artıyor. İsrail'in yasadışı eylemine yönelik Mısır'ın ardından Fransa'da ses çıkardı. Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, İsrail güçlerinin Lübnan'daki Beaufort Kalesi'ni ele geçirmesinin ardından Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) acil toplantıya çağrıldığını açıkladı. Jean-Noel Barrot, "Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin acil toplanmasını talep ettim, çünkü İsrail'in, tüm ülkeler gibi, meşru müdafaa hakkını tanımakla birlikte Lübnan'da İsrail askeri operasyonlarının sürmesini ve Lübnan topraklarının giderek daha derin şekilde işgal edilmesini hiçbir şey haklı gösteremez" ifadelerini kullandı. - PARİS