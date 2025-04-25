Fren Arızası Nedeniyle Otobüs Belediye Parkına Daldı

Fren sistemi arızalanan otobüsün parka daldığı anlar kamerada

ANKARA - Ankara'da park halindeyken fren sistemi arızalanan otobüsün savrularak belediye parkına daldığı an kameraya yansıdı.

Kaza, dün akşam Etimesgut ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, park halinde bulunduğu sırada frenleri arızalanan 06 C 6906 plakalı otobüs, rampa aşağı savrulmaya başladı. Metrelerce sürüklenen otobüs önce park halindeki diğer araçlara, ardından da reklam tabelalarına çarptı. Daha sonra mahallede yer alan belediye parkına dalan otobüs, yine park halindeki başka bir otomobile çarparak durabildi. Kazanın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza sırasında araç içerisinde ve parkta kimsenin olmaması muhtemel bir facianın önüne geçerken, kazaya karışan araçlarda ve parkta maddi hasar oluştu. Devrilen otobüs çekici yardımıyla yerinden kaldırılırken olayla ilgili inceleme başlatıldığı belirtildi.

"Duvarı yıkarak parkın içine uçmuş"

Kazayla ilgili konuşan esnaflardan Abdürrahim Göktekin, "Park halindeki otobüsün fren sistemi arızalanmış. Ardından da savrulmaya başlamış ve reklam panolarına çarpmış. Daha sonra da duvarı yıkarak parkın içine uçmuş ve orada durabilmiş. O sırada aracın içinde kimse yokmuş. Herhangi bir can kaybı yok. Yağıştan dolayı da parkta da kimse yokmuş. Yaralanan kimse de olmamış. Çekici ile otobüsü götürmüşler. Olayın ardından ekipler de geldi. İncelemelerde bulundu" dedi.