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Freni boşalan tır dehşet saçtı: Park halindeki 3 araca çarptu

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde freni boşalan tır dehşet saçtı. Yokuş aşağı hareket eden önce devrildi, ardından 3 araca çarptı.

Kaza saat 21.00 sıralarında İnegöl-Alanyurt yolu üzeri Diş Hastanesi mevkiinde meydana geldi.

Alanyurt'tan İnegöl'e seyir halinde olan Sürücü Fatih U. (21), 16 ASN 475 plakalı tırı yol kenarına park etti. El frenini çeken sürücü, araçtan inerek sigara almak için markete girdiğinde frenleri boşalan tır, yokuş aşağı hareket etmeye başladı. Hızlanan tır, yol kenarında bulunan enerji nakil hattı beton direğine çarpıp devirdikten sonra park halindeki sırasıyla 16 NS 931 otomobile, 48 L 0352 plakalı hafif ticari araca, son olarak 16 PT 770 plakalı otomobile çarparak durdu. Marketten çıkan sürücü, yaşanan manzarayı görünce şoke oldu. Kaza anında kaldırımda yayaların olmaması olası faciayı önledi. Olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Tır çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.