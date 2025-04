Freni tutmayan kamyonet 6 aracı biçti: Feci kaza kamerada

8 kişinin yaralandığı kamera MOBESE kamerasına yansıdı

ERZURUM - Erzurum'da şehir merkezinden geçen E80 karayolunda freni tutmayan kamyonet, ışıklarda bekleyen 6 aracı biçti. 8 kişinin yaralandığı kamera güvenlik kameralarınca anbean görüntülendi.

Erzurum şehir merkezinden Aziziye ilçesi istikametine giden Taner B. yönetimindeki 25 LV 948 plakalı kapalı kasa kamyonet, Yakutiye ilçesi Üniversite Kavşağı'nda freninin tutmaması sonucu 4 araca çarptı. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç, yaklaşık 2 kilometre gittikten sonra Kazımkarabekir Stadyumu'nun olduğu kavşakta yine ışıklarda bekleyen 2 araca daha çarptı. Kamyonet, yaklaşık 200 metre sonra kaldırıma çarparak durabildi. Her iki kavşakta da adeta can pazarı yaşandı. Kaza güvenlik kameralarınca an ve an görüntülendi.