Gabonlu öğrencinin ölümüyle ilgili sanığın tutukluluğu devam ediyor - Son Dakika
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Gabonlu öğrencinin ölümüyle ilgili sanığın tutukluluğu devam ediyor

Karabük'te Gabon uyruklu Jeannah Danys Dinabongho Ibouanga'nın ölü bulunmasına ilişkin soruşturmada sanık Dursun A.'nın tahliye talebinin reddedilerek tutukluluk halinin devamına karar verildi. Duruşmada baba Guy Serge Ibouanga, adalet istediğini belirtti.

29.04.2024 20:44
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Dina'nın babası Guy Serge Ibouanga: "Kızım için adalet istiyorum"

Gabon uyruklu Jeannah Danys Dinabongho Ibouanga'nın ölü bulunmasına ilişkin soruşturmada sanık Dursun A.'nın tutukluluk halinin devamına karar verildi

KARABÜK - Karabük'te Gabon uyruklu Jeannah Danys Dinabongho Ibouanga'nın ölü bulunmasına ilişkin soruşturmada sanık Dursun A.'nın tahliye talebinin reddine ve tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Karabük- Yenice karayolu Yeşilköy mevkiindeki Filyos Çayı'nda 26 Mart 2023 tarihinde cesedi bulunan Gabonlu üniversite öğrencisi Jeannah Danys Dinabongho Ibouanga ile ilgili davanın üçüncü duruşması görüldü. Polis ekipleri adliye önünde ve içerisinde geniş güvenlik önlemleri alırken, duruşmaya Gabon'un Ankara Büyükelçisi Jean Bernard Avouma, İstanbul ve Ankara'dan gelen dernek temsilcileri ile Gabonlu öğrenciler de katıldı.

Dina'nın bodrum katından koşarak çıktığını aktaran baba Guy Serge Ibouanga, "Kızım bir arabaya yardım çağrısı yapıyor ve biniyor. Hastaneye götürülmek için arabaya biniyor. Araba hastaneyi geçiyor ve yoluna devam ediyor. Dina da arabadan iniyor. Yolun karşısına koşarak gidiyor. Sanık ise oraya geri dönüyor. Bu durum videolarda da açıkça görülüyor. Ben kızımı okumaya gönderdim ama tabut içinde geri aldım. Gerçeği öğrenmek ve adalet bulmak istiyorum" diye konuştu.

Duruşmaya SEGBİS aracılığıyla katılan sanık Dursun A. ise, Dina'yı yardım etmek için aracına aldığını ve suçsuz olduğunu tekrarlayarak, tahliyesini talep etti. Dursun A., "Ben ölen kızımıza hiçbir şey yapmadım. Arabayı durdurunca karşıya gittiğini gördüm. Arabada en ufak bir taciz içeren kelime kullanmadım. Diğer kişileri de tanımıyorum. Çayın kenarına şeker hastası olduğumdan ihtiyaç gidermek için döndüm. İhtiyaç giderip sigara içtim" dedi.

Sanığın tahliye talebinin reddine ve tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme, duruşmayı 5 Ağustos tarihine erteledi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Gabonlu öğrencinin ölümüyle ilgili sanığın tutukluluğu devam ediyor - Son Dakika

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