İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde saat 15.00 sıralarında dehşet veren bir olay yaşandı. Galata Kulesi'ni gezmek için çıkan bir kişi dengesini kaybederek metrelerce yükseklikten aşağı düştü.
İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ilk kontrollerinde şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Galata Kulesi'nden düşen kişinin Emre K. (19) olduğu tespit edildi.
Polis ekipleri çevreye güvenlik şeridi çekerek vatandaşları bölgeden uzaklaştırdı. Ekiplerin olay yerindeki incelemelerinin ardından Emre K'nin cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Galata Kulesi'nden düşen genç hayatını kaybetti! Görüntüler kan dondurdu - Son Dakika
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