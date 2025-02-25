"Maymun" benzetmesi başını yaktı! Galatasaray, Mourinho hakkında suç duyurusunda bulunacak - Son Dakika
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"Maymun" benzetmesi başını yaktı! Galatasaray, Mourinho hakkında suç duyurusunda bulunacak

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Galatasaray, 0-0 beraberlikle tamamlanan derbinin ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun "Rakip yedek kulübesindeki herkes maymun gibi zıplıyordu" sözlerini mahkemeye taşıyacak. Sarı-kırmızılılar, bu sözlerini ırkçı bulduğu Portekizli teknik adam hakkında ırkçı savcılığa suç duyurusunda bulunacak.

25.02.2025 00:43
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Galatasaray, Fenerbahçe Teknik direktörü Jose Mourinho'nun derbinin ardından sarı-kırmızılılar için sarf ettiği "Rakip yedek kulübesindeki herkes maymun gibi zıplıyordu" sözlerine yaptığı açıklamayla sert tepki gösterdi.

GALATASARAY'DAN AÇIKLAMA: IRKÇILIĞA HAYIR, SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAĞIZ

Galatasaray'dan söz konusu sözler için yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

" Türkiye'de çalışmaya başladığından beri düzenli olarak Türk insanını aşağılayıcı sözler sarf eden Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, bugün ahlak dışı ifadelerine insanlık dışı söylemleri de eklemiştir. Jose Mourinho hakkında bu ırkçı söylemleri nedeniyle savcılığa suç duyurusunda bulunacağımızı, UEFA ve FIFA nezdinde de şikayetçi olacağımızı bildiririz. Tüm bu girişimlerimizin yanında "Ahlak timsali" rakibimizin teknik direktörlerinin bu söylemi hakkında göstereceği tavrı takip edeceğiz"

"MOURINHO CEZA ALMALI"

Öte yandan Portekizli teknik adamın maç sonrasında sarı-kırmızılıları hedef alan sözlerine bir tepki de Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Abdullah Kavukçu'dan geldi. Beyaz TV'ye konuşan Kavukcu, "Jose Mourinho ile ilgili gerekli her şeyi yapacağız. Resmen ırkçılık yaptı, kime maymun diyorsa açıklayacak. Sanki burası muz cumhuriyeti! Her şeyi konuşuyor, Acun da çıkıyor, onu savunuyor. Maçtan sonra hakem odasına gidiyor ve tebrik ediyor! Biz yapmadan önce TFF ırkçılıkla ilgili gerekeni yapmalı! Her şeyi yapıyorlar, sonra üste çıkıyorlar! Biz yapsak, neler yaparlardı. TFF bu konuyla ilgili bir şey yaparsa, zaten adama ırkçılıktan ceza vermek zorundalar" sözlerini sarf etti.

MOURINHO NE DEMİŞTİ?

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Galatasaray maçının ardından, "Yusuf Akçiçek'i Raphiel Varene ile kıyaslayamam. Kusursuz değil ama olacak. Varane birçok kupa kazandı, onu bu yaşlarda Şampiyonlar Ligi'nde oynattı. Hakeme de teşekkür etmeliyim. Bahsettiğim pozisyonda, rakip yedek kulübesindeki herkes başında maymun gibi zıplıyordu. Türk hakem olsa, 1. dakikada kartı verirdi ve 5. dakikada çıkarmam gerekirdi. Onun için harika maç oldu. Vincenzo Montella'nın elinde çok isim var ama umarım o da performansından mutludur. Kaleci de fena değil." ifadelerini kullanmıştı.

"Maymun" benzetmesi başını yaktı! Galatasaray, Mourinho hakkında suç duyurusunda bulunacak

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Son Dakika 3.Sayfa 'Maymun' benzetmesi başını yaktı! Galatasaray, Mourinho hakkında suç duyurusunda bulunacak - Son Dakika

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