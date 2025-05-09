Gamze Açar Davasında Yargıtay Kararı - Son Dakika
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Gamze Açar Davasında Yargıtay Kararı

Yargıtay, Gamze Açar'ın ölümüyle ilgili sanıkların cezalarını onadı, beraat kararları korundu.

09.05.2025 17:45
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Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde 17 yaşındaki kızın iş görüşmesi için gittiği termal otelin 5. katından düşerek hayatını kaybetmesine ilişkin davada Yargıtay 1. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin sanıklar hakkında verdiği kararı onadı.

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde Gamze Açar'ın (17) iş görüşmesi için gittiği otelin 5. katından düşerek hayatını kaybetmesine ilişkin davada sanıklar Rıza Doğan ve Mustafa Emre Demiral hakkında verilen ağırlaştırılmış müebbet ve hapis cezalarını temyiz başvurularına rağmen Yargıtay 1. Ceza Dairesi oy birliğiyle onayladı. Diğer sanıklar hakkında verilen beraat kararları da geçerliliğini korudu.

Ankara Batı 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 2022 yılında görülen davada, lise öğrencisi Gamze Açar'a yönelik 'nitelikli kasten öldürme', 'kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' ve 'nitelikli cinsel saldırı' suçlarından sanıklar Rıza Doğan hakkında ağırlaştırılmış müebbet ve 26 yıl hapis, Mustafa Emre Demiral hakkında ağırlaştırılmış müebbet ve 9 yıl hapis cezası verilmişti. Mahkeme, Mustafa Emre Demiral hakkında ikinci kez suç işlemesi nedeniyle mükerrirlik hükümlerini uygulamıştı. Diğer sanıklar Mehmet Doğan, Hüseyin Emre Gürgen ve Emre Eker hakkında ise yeterli delil bulunmadığı gerekçesiyle beraat kararı verilmişti. Sanık müdafileri, mağdur ailesi ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı vekili karara itiraz ederek dosyayı istinafa, ardından Yargıtay'a taşımıştı. Ancak Yargıtay, 26 Mart 2025 tarihli kararında hem mahkeme sürecinin usulüne uygun yürütüldüğünü hem de delillerin yeterli ve hukuka uygun olduğunu belirtmişti. Yargıtay kararında temyiz dilekçelerinde ileri sürülen iddiaların hükmü bozacak nitelikte olmadığı, zincirleme suç hükümlerinin uygulanmasının mümkün bulunmadığı ve beraat kararlarının da hukuki dayanağının bulunduğu vurgulandı. Böylece tüm temyiz başvurularını esastan reddeden Yargıtay 1. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin verdiği kararları onadı.

İddianameden

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianameye göre Gamze Açar, 7 Kasım 2020'de internette gördüğü iş ilanı üzerine Rıza Doğan ile irtibata geçti. İş görüşmesi için Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde odaları devre mülk olarak kiralanan termal otele giden Açar, aynı gün otelin 5. katından düşerek hayatını kaybetti. Açar'ın otelde görüştüğü, kendilerini devre mülk şirketi çalışanları olarak tanıtan Rıza Doğan, Mehmet Doğan, Mustafa Emre Demiral, Hüseyin Emre Gürgen ve Emre Eker hakkında dava açıldı. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Gamze Açar Davasında Yargıtay Kararı - Son Dakika

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