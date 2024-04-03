Gayrettepe\'deki Yangında Hayatını Kaybedenlerden 4\'ü Giresunlu

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İstanbul'un Beşiktaş ilçesi Gayrettepe'de 16 katlı binanın gece kulübü olarak kullanılan giriş katında çıkan yangında hayatını kaybeden 29 kişiden 4'ünün Giresun nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenildi. Hayatını kaybeden Giresunlular'dan 2'sinin de baba oğul olduğu belirlendi.

Gayrettepe'de 16 katlı binadaki yangında 29 kişi hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenler arasında Giresun nüfusuna kayıtlı 17 yaşındaki Efe Demir, 47 yaşındaki Gökay Tevlek ile 59 yaşındaki Yılmaz Kıhrı ile oğlu 36 yaşındaki Akın Kıhrı'nın olduğu belirlendi. Hayatını kaybedenlerden Efe Demir'in İstanbul Bahçeköy'deki aile kabristanlığında toprağa verileceği, baba-oğul olan Yılmaz ve Akın Kıhrı'nın cenazelerinin ise Giresun'un Tirebolu ilçesi Menderes köyüne getirileceği öğrenildi. Gökay Tevlek'in ise cenazesinin hala İstanbul Adli Tıp Kurumu'nda olduğu kaydedildi. - GİRESUN