Gazeteci Alican Uludağ gözaltına alındı

Gazeteci Alican Uludağ hakkında 'Cumhurbaşkanına alenen hakaret', ve 'yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, gazeteci Alican Uludağ'a yönelik 'Cumhurbaşkanına alenen hakaret' ve 'yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçlarından re'sen soruşturma açtı.

GÖZALTINA ALINDI

Başsavcılıktan yapılan açıklamada gazeteci Alican Uludağ'ın soruşturmanın başlamasının ardından Ankara'da gözaltına alındığı da belirtildi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, "Alican Uludağ isimli şahsın sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı bir takım paylaşımlar hakkında Cumhuriyet Başsavcılığımızca 'Cumhurbaşkanına Alenen Hakaret' ve 'Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma' suçlarından re'sen soruşturma başlatılmış olup şüpheli şahıs Ankara ilinde yakalanarak gözaltına alınmıştır. Şahsın 20 Şubat tarihinde Cumhuriyet Başsavcılığımızda mevcutlu olarak hazır edilmesi yönünde talimat verilmiştir. Soruşturma titizlikle sürdürülmektedir" denildi.