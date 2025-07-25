Gazeteci, kayıp kızla ilgili haber yaparken nehirde kızın cesedine bastı

Brezilya'da 13 yaşındaki Raíssa'nın kayboluşuyla ilgili haber yapan bir gazeteci, canlı yayında nehirde genç kızın cesedini buldu. O anlar kameralara yansıdı.

Televizyon muhabiri Lenildo Frazão ve çekim ekibi, 30 Haziran'da Bacabal şehrindeki Mearim Nehri'ne giderek, bir gün önce arkadaşlarıyla yüzdükten sonra ortadan kaybolan Raíssa hakkında haber yapmak için çekim yapıyordu.

Muhabir Frazão, kameraya konuşurken suyun içinde bir hareket fark etti. Hemen ayakkabılarını çıkartarak göğsüne kadar suya girdi ve dipte sert bir şeye dokunduğunu hissetti.

"Sanırım suyun dibinde bir şey var" diyerek nehrin içinde ilerleyen Frazão, kısa süre sonra nehrin sığ kısmına geçip kendini toparladı. Bir süre bekledikten sonra tekrar aynı noktaya giderek elini suya daldırdı ve şöyle dedi:

"Sanırım bir koldu."

Şok içinde nehirde dolaşan gazeteci, "Tanrım... Kızın cesedi neredeydi? Az önce tam buradaydı," diyerek korkusunu dile getirdi.

Olay sonrası hemen askeri itfaiyeye haber verildi. Dalgıçlar sabah saatlerinde nehirde yaptıkları aramada Raíssa'nın cesedini buldu.

Yerel kaynaklara göre, Raíssa arkadaşlarıyla birlikte yüzerken bir anda panik yaptı ve çırpınarak yardım istedi. Arkadaşları onu kurtaramayınca yardım istemeye koştu, ancak o ana kadar Raíssa ortadan kaybolmuştu.