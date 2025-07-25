Gazeteci, kayıp kızla ilgili haber yaparken nehirde kızın cesedine bastı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3.Sayfa

Gazeteci, kayıp kızla ilgili haber yaparken nehirde kızın cesedine bastı

Gazeteci, kayıp kızla ilgili haber yaparken nehirde kızın cesedine bastı
25.07.2025 11:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Brezilya'da 13 yaşındaki Raíssa'nın kayboluşuyla ilgili haber yapan gazeteci Lenildo Frazão, canlı yayında nehirde genç kızın cesedini buldu. Frazão ve ekibi, Raíssa'nın bir gün önce arkadaşlarıyla yüzdükten sonra kaybolduğu Mearim Nehri'ne giderek çekim yapıyordu. Frazão, suyun içinde bir hareket fark etti ve göğsüne kadar suya girerek sert bir şeye dokunduğunu hissetti.

Brezilya'da 13 yaşındaki Raíssa'nın kayboluşuyla ilgili haber yapan bir gazeteci, canlı yayında nehirde genç kızın cesedini buldu. O anlar kameralara yansıdı.

Televizyon muhabiri Lenildo Frazão ve çekim ekibi, 30 Haziran'da Bacabal şehrindeki Mearim Nehri'ne giderek, bir gün önce arkadaşlarıyla yüzdükten sonra ortadan kaybolan Raíssa hakkında haber yapmak için çekim yapıyordu.

Muhabir Frazão, kameraya konuşurken suyun içinde bir hareket fark etti. Hemen ayakkabılarını çıkartarak göğsüne kadar suya girdi ve dipte sert bir şeye dokunduğunu hissetti.

"Sanırım suyun dibinde bir şey var" diyerek nehrin içinde ilerleyen Frazão, kısa süre sonra nehrin sığ kısmına geçip kendini toparladı. Bir süre bekledikten sonra tekrar aynı noktaya giderek elini suya daldırdı ve şöyle dedi:

"Sanırım bir koldu."

Şok içinde nehirde dolaşan gazeteci, "Tanrım... Kızın cesedi neredeydi? Az önce tam buradaydı," diyerek korkusunu dile getirdi.

Olay sonrası hemen askeri itfaiyeye haber verildi. Dalgıçlar sabah saatlerinde nehirde yaptıkları aramada Raíssa'nın cesedini buldu.

Yerel kaynaklara göre, Raíssa arkadaşlarıyla birlikte yüzerken bir anda panik yaptı ve çırpınarak yardım istedi. Arkadaşları onu kurtaramayınca yardım istemeye koştu, ancak o ana kadar Raíssa ortadan kaybolmuştu.

Gazeteci, kayıp kızla ilgili haber yaparken nehirde kızın cesedine bastı
Gazeteci, kayıp kızla ilgili haber yaparken nehirde kızın cesedine bastı
Gazeteci, kayıp kızla ilgili haber yaparken nehirde kızın cesedine bastı
Gazeteci, kayıp kızla ilgili haber yaparken nehirde kızın cesedine bastı

Brezilya, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Gazeteci, kayıp kızla ilgili haber yaparken nehirde kızın cesedine bastı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Transfer duyuruldu Lige hoş geldin Heung-min Son Transfer duyuruldu! Lige hoş geldin Heung-min Son
4 gündür süren yangında dehşet veren görüntüler: Abi çıkmamız lazım, ortada kaldık 4 gündür süren yangında dehşet veren görüntüler: Abi çıkmamız lazım, ortada kaldık
Bu nasıl muhtarlık binası Gören vatandaş dayanamayıp isyan etti Bu nasıl muhtarlık binası? Gören vatandaş dayanamayıp isyan etti
Sakarya’dan Bilecik’e sıçrayan yangın 4’üncü gününde Traktörünü alan koştu, 7 köy tahliye edildi Sakarya'dan Bilecik'e sıçrayan yangın 4'üncü gününde! Traktörünü alan koştu, 7 köy tahliye edildi
TUSAŞ ve Airbus, İspanya’ya HÜRJET ihracatı için el sıkıştı TUSAŞ ve Airbus, İspanya’ya HÜRJET ihracatı için el sıkıştı
Merkez Bankası faizi yüzde 46’dan yüzde 43’e indirdi Merkez Bankası faizi yüzde 46'dan yüzde 43'e indirdi
All-Star maçına çıkmayan Messi cezayla karşı karşıya All-Star maçına çıkmayan Messi cezayla karşı karşıya
ODMD Başkanı Bozkurt: Yeni ÖTV düzenlemesi sektörü zora sokacak ODMD Başkanı Bozkurt: Yeni ÖTV düzenlemesi sektörü zora sokacak
Erdoğan ’’Hayra alamet değil’’ demişti İşte 2100 yılında Türkiye’yi bekleyen kötü senaryo Erdoğan ''Hayra alamet değil'' demişti! İşte 2100 yılında Türkiye'yi bekleyen kötü senaryo
Günün karesi Mayo bulamadı, suya böyle girdi Günün karesi! Mayo bulamadı, suya böyle girdi
Yangın şehitleri Sercan Ütni ile Hilmi Şahin aynı gün işe başlamış Yangın şehitleri Sercan Ütni ile Hilmi Şahin aynı gün işe başlamış

10:11
Askeri harekat mesajı veren Bakan Fidan’ın görüntüsü olay oldu
Askeri harekat mesajı veren Bakan Fidan'ın görüntüsü olay oldu
09:35
10 orman şehidini acısı tazeyken belediye başkanından tepki çeken sözler: Korkup kaçtılar
10 orman şehidini acısı tazeyken belediye başkanından tepki çeken sözler: Korkup kaçtılar
15:50
Ağrıyan bacağına ot saran yaşlı kadın, bedelini ağır ödedi
Ağrıyan bacağına ot saran yaşlı kadın, bedelini ağır ödedi
15:32
Beşiktaş’ta ayrılık var
Beşiktaş'ta ayrılık var
15:29
Kıbrıs’ta yangın felaketi: 2 kişi araçta yanarak öldü, lüks villalar kül oldu
Kıbrıs'ta yangın felaketi: 2 kişi araçta yanarak öldü, lüks villalar kül oldu
15:18
Kendisini ’’Şifacı’’ olarak tanıtıp insanlardan para topluyor
Kendisini ''Şifacı'' olarak tanıtıp insanlardan para topluyor
15:13
Dursun Özbek ’’Anlaşmayı sonlandırdık’’ dedi üyeler ayağa fırladı
Dursun Özbek ''Anlaşmayı sonlandırdık'' dedi üyeler ayağa fırladı
15:10
Ödül gecesinde ortalık karıştı Lokman İn, Özge Ulusoy’u dolandırıcılıkla suçladı
Ödül gecesinde ortalık karıştı! Lokman İn, Özge Ulusoy'u dolandırıcılıkla suçladı!
15:02
Ünlü markanın ürünü piyasadan toplatılıyor
Ünlü markanın ürünü piyasadan toplatılıyor
15:00
TİHEK’de yeni dönemin ilk toplantısı Fahrettin Altun’dan dikkat çeken sözler
TİHEK'de yeni dönemin ilk toplantısı! Fahrettin Altun'dan dikkat çeken sözler
14:57
Türkiye’ye Eurofighter satışı sonrası Miçotakis’ten küstah tehdit
Türkiye'ye Eurofighter satışı sonrası Miçotakis'ten küstah tehdit
14:44
Yangın şehitleri Sercan Ütni ile Hilmi Şahin aynı gün işe başlamış
Yangın şehitleri Sercan Ütni ile Hilmi Şahin aynı gün işe başlamış
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.07.2025 11:33:17. #7.12#
SON DAKİKA: Gazeteci, kayıp kızla ilgili haber yaparken nehirde kızın cesedine bastı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.