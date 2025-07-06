Gazeteci Timur Soykan, gözaltına alınmasının ardından tutuklama talebiyle sevk edildiği mahkeme tarafından serbest bırakıldı.
Gazeteci Timur Soykan, geçtiğimiz gün sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek gözaltına alındı. Soykan, geceyi emniyette geçirdi.
Soykan, "Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma" ve "Suç İşlemeye Teşvik" suçlamalarından tutuklama talebiyle 4. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.
Soykan, çıkarıldığı mahkeme tarafından serbest bırakıldı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Gazeteci Timur Soykan serbest bırakıldı - Son Dakika
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