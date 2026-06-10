Gazi eşi otobüste rencide oldu: Savcılığa suç duyurusu

Antalya'nın Alanya ilçesinde gazi eşi bir kadın ücretsiz ulaşım kartının okuma yapmaması sonrasında özel halk otobüsünden rencide edildiğini öne sürerek savcılığa suç duyurusunda bulundu. Gazi eşi, "Çip arızalandığı için okuyamadı. Okumadığı içinde şoför 'okutmayacağın kart yoksa aşağıya inebilirsin' dedi. Ben oradaki vatandaşlara rencide oldum" derken, şoför ise olay anında kartı görmediğini belirterek, "Para talep etmedim. Gazi kimliği gösterdi ise de görmedim. Ben seyir halinde olduğum için yoluma bakıyordum. Şehit ve gazi ailelerinden özür dilerim rencide ettiysem" diyerek kendini savundu.

Öte yandan olay anı otobüsün güvenlik kameralarına yansıdı

Olay, geçtiğimiz günlerde Alanya'nın Saray Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, iş çıkışında Oba Mahallesi'ndeki evine gitmek üzere özel halk otobüsüne binen Hülya Alagöz, gazi yakınlarına tanınan ücretsiz ulaşım hakkı kapsamında kullandığı kartını cihazda okutmak istedi. Ancak kartta yaşanan sorun nedeniyle sistem kartı algılamadı. Kartını birkaç kez okutmayı deneyen Alagöz, sonuç alamayınca gazi eşi yakını kartını şoföre gösterdiğini ancak buna rağmen yolculuğuna devam etmesine izin verilmediğini iddia etti. Bir durak sonra araçtan inen Alagöz, yaşadığı olay nedeniyle rencide olduğunu belirterek savcılığa başvurdu.

"Vatandaşların içinde rencide oldum"

Yaşananların ardından savcılığa suç duyurusunda bulunan ve otobüste rencide olduğunu ifade eden Hülya Alagöz, "Geçenlerde iş çıkışı otobüs durağında otobüse bindim. Otobüse bindikten sonra gazi eşi olduğuma dair ücretsiz seyahat izin kartını kullandım. Ama çip arızalandığı için okuyamadı. Okumadığı içinde şoför 'okutmayacağın kart yoksa aşağıya inebilirsin' dedi. Ben oradaki vatandaşlara rencide oldum. Bundan dolayı gazi ve şehit yakınlarının bu durumlara maruz kalmamaları için savcılığa giderek suç duyurusunda bulundum. Şoför ile bir tartışma olmadı. Okutacağın bir kartın yoksa aşağıya inebilirsin dedi. İndim aşağıya yanımda okutacağım bir kartım olmadığı için. Şoföre gazi yakını olduğumu asker ve polise karşı bir problem mi var diye konuştum. Şoföre şikayetçi olacağımı söyledim" şeklinde konuştu.

"Kartı görmedim, rencide ettiysem özür dilerim"

Otobüs şoförü ise olayın farklı şekilde gerçekleştiğini savundu. Kadının kartının sistem tarafından okunmadığını belirten şoför Ahmet S. "Durağa geldikten sonra durakta 4-5 kişi otobüse bindi. Bir kadının kartı çekmedi. Arkadan gelen müşterilerden sonra tekrar kartı denedi. Kartı çekmeyince bir durak sonra indi. 'İnerken savcılığa suç duyurusunda bulunacağım' dedi. Kadına karşı harekette bulunmadım. Para talep etmedim. Gazi kimliği gösterdi ise de görmedim. Ben seyir halinde olduğum için yoluma bakıyordum. Kadın beni şikayet etmiş. Polis merkezinde ifademi verdim. İfadeden sonra kooperatife geldim. Kooperatifte kadının kartını çıkarttım. Kartın vizesi geçtiği için çekmiyormuş. Olaydan sonra vizesini yaptırmış. Şu anda otobüslere binmeye devam ediyor. Günlük 3 bin kişiden fazla bedava götürüyoruz. Kartı çekmeyenleri de indirmiyoruz. Olaydan sonra zabıta 3 bin 700 lira ceza yazdı. Kooperatifte 2 bin 500 lira ceza yazdı. Rencide ettiysem şehit ve gazi ailelerinden özür dilerim" ifadelerini kullandı. - ANTALYA