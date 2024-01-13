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Gaziantep'e şehit ateşi düştü

Pençe-Kilit Harekatı Bölgesi'nde üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada Gaziantepli Piyade Uzman Çavuş Hakan Gün şehit oldu. Şehit Piyade Uzman Çavuş Hakan Gün'ün şehadet haberi Gaziantep'te yaşayan ailesine verildi. Şehidin baba evine ve bulunduğu sokağa ise Türk bayrakları asıldı.

13.01.2024 - 08:10,
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Gaziantep'e şehit ateşi düştü

GAZİANTEP - Pençe-Kilit Harekatı Bölgesi'nde üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada Gaziantepli Piyade Uzman Çavuş Hakan Gün şehit oldu. Şehit Piyade Uzman Çavuş Hakan Gün'ün şehadet haberi Gaziantep'te yaşayan ailesine verildi.

Pençe Kilit Harekatı Bölgesi'nde üs bölgesine sızmaya çalışan bölücü terör örgütü mensupları ile Türk Silahlı Kuvvetleri arasında çatışma çıktı. Terör örgütü ile çıkan çatışmada şehit olan askerlerden biri de Gaziantepli Piyade Uzman Çavuş Hakan Gün oldu. Bekar olan şehit Piyade Uzman Çavuş Hakan Gün'ün şahadet haberi Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi Fatih Mahallesi'nde yaşayan ailesine ilçe kaymakamı, askeri yetkililer, diğer kurum yetkilileri tarafından verildi. Acı haberi alan şehidin ailesi ile diğer yakınları gözyaşı döktü.

Şehidin baba evine ve bulunduğu sokağa ise Türk bayrakları asıldı.

Gaziantep\'e şehit ateşi düştü
Kaynak: İHA
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Gaziantep, Terör, 3.Sayfa, Son Dakika

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