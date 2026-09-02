Gaziantep'in İslahiye ilçesinde park halindeki otomobil alev alev yandı, araçta büyük hasar oluştu - Son Dakika
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Gaziantep'in İslahiye ilçesinde park halindeki otomobil alev alev yandı, araçta büyük hasar oluştu

Gaziantep\'in İslahiye ilçesinde park halindeki otomobil alev alev yandı, araçta büyük hasar oluştu
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Gaziantep'in İslahiye ilçesi Yenimahalle Camii önünde park halindeki Tofaş marka otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı. Çevredeki esnafın ilk müdahalesinin ardından itfaiye ekipleri yangını söndürdü ancak araçta büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde park halindeki Tofaş marka otomobil alev alev yandı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, araçta büyük hasar meydana geldi.

Olay, dün akşam saatlerinde İslahiye ilçesi Yenimahalle Camii önünde meydana geldi. İddiaya göre, park halinde bulunan bir otomobilde, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevlerin kısa sürede büyüdüğünü fark eden çevredeki esnaf, itfaiye ekiplerine haber verirken bir yandan da yangına ilk müdahaleyi yaptı. Dükkanlarından getirdikleri kovalarla su taşıyarak alevleri kontrol altına almaya çalışan vatandaşların çabası takdir topladı.

İhbar üzerine olay yerine intikal eden itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın tamamen söndürülürken, otomobilde büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

Yenimahalle, Gaziantep, İnceleme, 3. Sayfa, İtfaiye, Tofaş, Olay, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Gaziantep'in İslahiye ilçesinde park halindeki otomobil alev alev yandı, araçta büyük hasar oluştu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gaziantep'in İslahiye ilçesinde park halindeki otomobil alev alev yandı, araçta büyük hasar oluştu - Son Dakika
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