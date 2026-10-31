Gaziantep İslahiye'de çarpışan iki otomobilde hasar oluştu, yaralanan olmadı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Gaziantep İslahiye'de çarpışan iki otomobilde hasar oluştu, yaralanan olmadı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Haberin Videosunu İzleyin
Gaziantep İslahiye\'de çarpışan iki otomobilde hasar oluştu, yaralanan olmadı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Gaziantep İslahiye\'de çarpışan iki otomobilde hasar oluştu, yaralanan olmadı
Haber Videosu

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde otogar kavşağında iki otomobil çarpıştı, kazada yaralanan olmadı. Çarpışmanın şiddetiyle her iki otomobilde maddi hasar meydana gelirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada yaralanan olmazken araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Kaza, İslahiye otogar kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otogar kavşağında meydana gelen kazada A.K. idaresindeki 44 AGS 292 plakalı otomobil ile A.G. yönetimindeki 27 APD 018 plakalı otomobil çarpıştı. Herhangi bir yaralanma olmazken çarpışmanın şiddetiyle her iki araç da maddi hasar meydana geldi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA
Gaziantepİnceleme3. SayfaGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sağanakta tekerlekli sandalyedeki arkadaşına yardım eden Yusuf’a ayın öğrencisi ödülü Sağanakta tekerlekli sandalyedeki arkadaşına yardım eden Yusuf'a ayın öğrencisi ödülü
Hakkari’den kahreden haber Sınırda açılan ateş bir askerimizi şehit etti Hakkari'den kahreden haber! Sınırda açılan ateş bir askerimizi şehit etti
Somer Sivrioğlu’nun işletmesinde kriz Kayyum atandı Somer Sivrioğlu'nun işletmesinde kriz! Kayyum atandı
Bahar Şahin’e öyle bir rol teklif edildi ki ’Edep ya hu’ diyerek tepki gösterdi Bahar Şahin'e öyle bir rol teklif edildi ki! 'Edep ya hu!' diyerek tepki gösterdi
Rus ruleti tuttu Batrakov Süper Lig tarihine geçti Rus ruleti tuttu! Batrakov Süper Lig tarihine geçti
Galatasaray’ın takım otobüsüne patates ve soğan yüklendi Galatasaray'ın takım otobüsüne patates ve soğan yüklendi
Efsaneler aynı masada Herkes Aykut Kocaman’a odaklandı Efsaneler aynı masada! Herkes Aykut Kocaman'a odaklandı
Yargıtay’dan düğünden sonra araç hayali kuran kocalara kötü haber Yargıtay'dan düğünden sonra araç hayali kuran kocalara kötü haber
12:32
Sarıgül ailesinin kara kutusu itirafçı oldu 4 ülkede neler yapmışlar neler
Sarıgül ailesinin kara kutusu itirafçı oldu! 4 ülkede neler yapmışlar neler
12:08
Salah krizi büyüyor Mısır’dan Trabzon’a özel heyet geliyor, Federasyon devrede
Salah krizi büyüyor! Mısır'dan Trabzon'a özel heyet geliyor, Federasyon devrede
12:02
Polonya’da cumhurbaşkanının yüksek mahkemeyi bastığı anlar kamerada: Siz yargıç değilsiniz
Polonya'da cumhurbaşkanının yüksek mahkemeyi bastığı anlar kamerada: Siz yargıç değilsiniz
10:09
“Gece kızım, gece karımsın“ diyerek yıllarca istismar etti Anne de aynı cezayı aldı
"Gece kızım, gece karımsın" diyerek yıllarca istismar etti! Anne de aynı cezayı aldı
09:53
İstanbul’da şaşırtan olay Gece 3 okulda birden başladı, herkes pencerelere koştu
İstanbul'da şaşırtan olay! Gece 3 okulda birden başladı, herkes pencerelere koştu
09:34
Polonya’daki Anayasa Mahkemesi krizinin nedeni ne İşte 11 yıllık kavganın perde arkası
Polonya'daki Anayasa Mahkemesi krizinin nedeni ne? İşte 11 yıllık kavganın perde arkası
09:00
Emekli maaşlarında yeni hesap Altı aylık zam sistemi değişebilir
Emekli maaşlarında yeni hesap! Altı aylık zam sistemi değişebilir
23:20
Aziz Sancar’dan KIZILELMA anısı “Bütün Chapel Hill ne olduğunu biliyor“
Aziz Sancar’dan KIZILELMA anısı! "Bütün Chapel Hill ne olduğunu biliyor"
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.10.2026 13:11:03. #7.13#
SON DAKİKA: Gaziantep İslahiye'de çarpışan iki otomobilde hasar oluştu, yaralanan olmadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android