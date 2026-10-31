Gaziantep İslahiye\'de çarpışan iki otomobilde hasar oluştu, yaralanan olmadı

Gaziantep İslahiye'de çarpışan iki otomobilde hasar oluştu, yaralanan olmadıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde otogar kavşağında iki otomobil çarpıştı, kazada yaralanan olmadı. Çarpışmanın şiddetiyle her iki otomobilde maddi hasar meydana gelirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada yaralanan olmazken araçlarda maddi hasar meydana geldi.
Kaza, İslahiye otogar kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otogar kavşağında meydana gelen kazada A.K. idaresindeki 44 AGS 292 plakalı otomobil ile A.G. yönetimindeki 27 APD 018 plakalı otomobil çarpıştı. Herhangi bir yaralanma olmazken çarpışmanın şiddetiyle her iki araç da maddi hasar meydana geldi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA
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