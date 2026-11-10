Gaziantep İslahiye'de fırın arızası yangına yol açtı, 4 tona yakın biber yandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Gaziantep İslahiye'de fırın arızası yangına yol açtı, 4 tona yakın biber yandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Haberin Videosunu İzleyin
Gaziantep İslahiye\'de fırın arızası yangına yol açtı, 4 tona yakın biber yandı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap
Haberin Videosunu İzleyin
Gaziantep İslahiye\'de fırın arızası yangına yol açtı, 4 tona yakın biber yandı
Haber Videosu

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde Beyler Mahallesi'ndeki biber kurutma fabrikasında fırın arızası nedeniyle yangın çıktı. İtfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında 4 tona yakın biber yanarak maddi hasar oluştu.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde bulunan bir biber kurutma fabrikasında fırın arızası nedeniyle yangın çıktı.

Olay, İslahiye ilçesine bağlı Beyler Mahallesi Kırmıtlı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Hamzaoğlu'na ait biber kurutma fabrikasında yangın çıktı. Biber kurutma fırınından yükselen alevleri gören çalışanların ihbarı üzerine adrese itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangının, kurutma fırınında meydana gelen teknik bir arızadan kaynaklandığı belirlendi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında 4 tona yakın biberin yanmasıyla maddi hasar meydana geldi.

Ekipler olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA
Yerel HaberlerGaziantepKırmıtlı3. SayfaEkonomiGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

SGK Uzmanı Murat Bal en düşük emekli maaşında net rakamı verdi SGK Uzmanı Murat Bal en düşük emekli maaşında net rakamı verdi
Aldatıldığını öğrenen kadın bilgisayarı parçaladı Sonrası korkunç Aldatıldığını öğrenen kadın bilgisayarı parçaladı! Sonrası korkunç
İran’dan dünyaya gözdağı Dağın altından çıkan cephanelik inanılmaz İran'dan dünyaya gözdağı! Dağın altından çıkan cephanelik inanılmaz
İsmail Kartal’ın son halini görenler kahroldu İsmail Kartal'ın son halini görenler kahroldu
Türkiye’nin en işlek yolunda tipi Ulaşım durma noktasına geldi Türkiye'nin en işlek yolunda tipi! Ulaşım durma noktasına geldi
Amedspor’dan tarihi transfer Gift Orban’ın bonservisi belli oldu Amedspor'dan tarihi transfer! Gift Orban'ın bonservisi belli oldu
Montella’yı duyurdular Milli Takım’dan ayrılır ayrılmaz sürpriz Montella'yı duyurdular! Milli Takım'dan ayrılır ayrılmaz sürpriz
Süper Lig’de bir teknik direktör ayrılığı daha Yerine Uğur Uçar geliyor Süper Lig'de bir teknik direktör ayrılığı daha! Yerine Uğur Uçar geliyor
17:22
Galatasaray’da Batrakov kararı Sözleşmesindeki 2 madde değişiyor
Galatasaray'da Batrakov kararı! Sözleşmesindeki 2 madde değişiyor
17:07
ABD’de enflasyon açıklandı, altın fiyatları çakıldı
ABD'de enflasyon açıklandı, altın fiyatları çakıldı
16:53
Emre Belözoğlu istemeyerek bu kararı alacak İlk 11 değişiyor
Emre Belözoğlu istemeyerek bu kararı alacak! İlk 11 değişiyor
16:45
İzmir’de hayatını kaybeden işçilerin sayısı 18’e yükseldi
İzmir’de hayatını kaybeden işçilerin sayısı 18'e yükseldi
16:44
Aykut Erdoğdu’dan şaşırtan Fatma Betül Kaya çıkışı: Ağladığını görüyorum, içim sızlıyor
Aykut Erdoğdu'dan şaşırtan Fatma Betül Kaya çıkışı: Ağladığını görüyorum, içim sızlıyor
16:22
Okan Buruk’un ismini verdiği yıldız için bir kamyon para istediler
Okan Buruk'un ismini verdiği yıldız için bir kamyon para istediler
16:03
Emekli maaşı için kulislerde konuşulan rakam “Sürpriz olmaz“ diyerek açıkladı
Emekli maaşı için kulislerde konuşulan rakam! "Sürpriz olmaz" diyerek açıkladı
14:44
İran’dan dünyaya gözdağı Dağın altından çıkan cephanelik inanılmaz
İran'dan dünyaya gözdağı! Dağın altından çıkan cephanelik inanılmaz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.11.2026 17:45:03. #7.12#
SON DAKİKA: Gaziantep İslahiye'de fırın arızası yangına yol açtı, 4 tona yakın biber yandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android