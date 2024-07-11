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Gaziantep merkezli 3 ilde dolandırıcılık operasyonu: 4 kişi tutuklandı

GAZİANTEP - Gaziantep merkezli 3 ilde kendini hakim, savcı, polis olarak tanıtarak vatandaşları dolandıranlara yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Asayiş Şube Müdürlüğünce kendini hakim, savcı, polis ve benzeri mesleklere mensup gibi tanıtarak vatandaşları dolandıran şüphelilere yönelik Gaziantep merkezli 3 ilde operasyon düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.