Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde kontrolden çıkan yakıt tankeri yol kenarına devrildi. Kazada yaralanan olmazken, devrilen tankerin kaldırılması için yol geçici olarak trafiğe kapatıldı.

Kaza, Nurdağı- Bahçe yolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Uğurcan Y. idaresindeki 34 HYP 745 plakalı yakıt tankeri, kontrolden çıkarak yol kenarına devrildi. Kaza sonrası olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri kaza sonrası yol güvenliği alırken itfaiye ekipleri ise herhangi bir yangın ihtimaline karşı önlem aldı. Ekiplerin çalışmalarının ardından devrilen yakıt tankerinin kaldırılması için yol bir süreliğine trafiğe kapatıldı. Tankerin kaldırılmasının ardından trafik akışı tekrar sağlandı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.