Gaziantep Otobüs Kazası Davası Sonuçlandı - Son Dakika
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Gaziantep Otobüs Kazası Davası Sonuçlandı

Gaziantep Otobüs Kazası Davası Sonuçlandı

Yargıtay, otobüs kazasında 16 kişinin ölümüne neden olan şoföre 16 yıl 8 ay ceza verdi.

24.12.2024 15:35
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Gaziantep'te, aralarında İHA muhabirlerinin de bulunduğu 16 kişinin ölümüyle sonuçlanan otobüs kazasıyla ilgili davada şoför Abdulkadir Memiş'e verilen 16 yıl 8 ay hapis cezası Yargıtay tarafından onandı.

Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Nizip kesiminde 20 Ağustos 2022 tarihinde meydana gelen otobüs kazasında aralarında İHA muhabirleri Umut Yakup Tanrıöver ve Muhammed Abdulkadir Esen ile aralarında sağlık çalışanları ve itfaiye erlerinin de bulunduğu 16 kişi hayatını kaybetti. Kaza sonrası Özel Diyarbakır firmasına ait otobüsün şoförü Abdulkadir Memiş'e "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına sebebiyet vermek" suçundan yargılandığı davada 16 yıl 8 ay hapis cezası verildi.

Şoförün cezası onandı

Karara yapılan itirazların ardından Yargıtay 12. Ceza Dairesi tarafından inceleme yapıldı. Yapılan incelemede, şoförün davranışlarının kazanın meydana gelebileceğini öngörmesine rağmen risk almaya devam ettiği ve bilinçli taksir şartlarının oluştuğu vurgulandı. Verilen hüküm, yerel mahkeme ve bölge adliye mahkemesi tarafından da uygun bulundu.

Olayın geçmişi

Kaza, 20 Ağustos 2022 tarihinde TAG Otoyolu Nizip kesiminde meydana gelmişti. Kazada, İhlas Haber Ajansı muhabirleri Muhammed Abdulkadir Esen, Umut Yakup Tanrıöver, 3 sağlık çalışanı ve 3 itfaiye eri ile birlikte toplam 16 kişi hayatını kaybetmiş, 30 kişi ise yaralanmıştı. Kaza sonrası görülen davada otobüs şoförü Abdulkadir Memiş'e "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına sebebiyet vermek" suçundan 16 yıl 8 ay hapis cezası verilmişti. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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