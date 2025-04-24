Gaziantep'te 10 şahıs tutuklandı

Gaziantep'te kurşunlama ve kundaklama faillerine operasyon: 10 şahıs tutuklandı

GAZİANTEP - Gaziantep'te çeşitli tarihlerde meydan gelen 12 farklı kurşunlama ve kundaklama olayının şüphelisi 10 şahıs yakalandı. Şüpheli şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Gaziantep'te Cumhuriyet Başsavcılığı ve İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince çeşitli tarihlerde meydan gelen 12 adet ikamet, iş yeri, oto kurşunlama ve kundaklama suçlarına yönelik operasyon yapıldı. Operasyonda 4 adet ruhsatsız tabanca 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 75 adet fişek, bir miktar uyuşturucu madde ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Operasyon sonucunda olayların şüphelisi olan 10 şahıs yakalandı.

Tamamlanan yasal işlemlerin ardından adli mercilere sevk edilen şüpheli şahıslar tutuklandı.