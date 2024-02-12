Gaziantep'te 15 vatandaşı dolandıran 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Gaziantep'te 15 vatandaşı dolandıran 2 şüpheli tutuklandı

Gaziantep'te yapılan operasyon sonucunda, benzer yöntemlerle 15 farklı vatandaşı toplam 53 bin 850 TL dolandırdığı tespit edilen 4 şüpheliden 2'si tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen çalışmada, siber dolandırıcılık yapan şahıslar yakalandı. Tutuklanan şüpheliler cezaevine gönderilirken diğer iki şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

12.02.2024 10:04  Güncelleme: 10:06
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15 vatandaşı toplam 53 bin 850 TL dolandıran 2 şüpheli tutuklandı

GAZİANTEP - Gaziantep'te, benzer yöntemlerle 15 farklı vatandaşı toplam 53 bin 850 TL dolandırdığı tespit edilen 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Gaziantep'te İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesiyle siber dolandırıcılık yapan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekiplerin, fiziki ve teknik takibi sonucunda İslahiye ilçesinde bir vatandaşı icra dosyasında adının geçtiği ve sorgulama yapabileceği bahanesiyle 7 bin 240 TL dolandıran B.Ö. isimli şahıs ile Şahinbey ilçesinde bir vatandaşı araç satma vaadiyle 500 TL dolandıran İ.H.Ş., M.A.Y., A.C.B. isimli şahıslar yakalandı. Yapılan incelemeler sonucunda İ.H.Ş., M.A.Y., A.C.B.'nin aynı yöntemlerle 15 farklı vatandaşı toplam 53 bin 850 TL dolandırdığı tespit edildi.

Gözaltına alınan şüpheli şahıslardan B.Ö. ve İ.H.Ş. sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderilirken M.A.Y. ve A.C.B. isimli şahıslar ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Gaziantep\'te 15 vatandaşı dolandıran 2 şüpheli tutuklandı
Kaynak: İHA

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