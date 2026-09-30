Gaziantep\'te 2 araca yönelik operasyonda 1 kilo 50 gram sentetik kannabinoid bulundu

Gaziantep'te 2 araca yönelik operasyonda 1 kilo 50 gram sentetik kannabinoid bulunduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Gaziantep Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 2 araca operasyon düzenledi. Araçlarda 1 kilo 50 gram sentetik kannabinoid hammaddesi ele geçirilirken, gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Gaziantep'te polis ekiplerinin 2 araca yönelik düzenlediği operasyonda 1 kilo 50 gram sentetik kannabinoid hammaddesi ele geçirildi. Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında 2 araca operasyon düzenledi. Ekiplerin araçlarda yaptığı aramalarda 1 kilo 50 gram sentetik kannabinoid hammaddesi ele geçirildi.
Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alınırken, şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.
Kaynak: İHA
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