Gaziantep'te 311 Kaçakçı Yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Gaziantep'te 311 Kaçakçı Yakalandı

Gaziantep\'te 311 Kaçakçı Yakalandı
15.07.2026 09:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep'te jandarma operasyonlarında 311 kişi yakalandı, 46'sı tutuklandı.

Gaziantep'te jandarmanı son bir ayda yaptığı uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarından yakalanan 311 şüpheliden 46'sı tutuklandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde il genelinde kaçakçılık olayları ve uyuşturucuyla mücadeleye Haziran ayında çok sayıda operasyon yapıldı. Operasyonlarda 243 olaya müdahale edilerek 311 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin 46'si tutuklanarak cezaevine gönderilirken 265 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Operasyon çerçevesindeki aramalarda ise gümrük kaçağı 128 bin adet makaron, bin 230 paket sigara, 655 adet elektronik malzeme, 600 adet diğer malzeme, 211 kilo nargile kömürü, 124 adet cep telefonu, 23 adet kulaklık, 34 adet tablet, 96 kilo tütün, 35 kilo nargile tütünü, 18 adet kol saati, 5 adet ruhsatsız tabanca ve şarjörü, 9 adet ruhsatsız av tüfeği, 583 adet mühimmat, 1 kilo 16 gram esrar, 611 kök kenevir bitkisi, 188 gram metamfetamin, 3 gram bonzai, bin 565 adet sentetik hap, 23 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 19 adet tarihi eser bronz sikke ve 5 adet tarihi obje ele geçirildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Uyuşturucu, Gaziantep, Jandarma, 3. Sayfa, Güvenlik, Yaşam, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Gaziantep'te 311 Kaçakçı Yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 25 Gözaltı Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 25 Gözaltı
Depozito uygulamasında ilk kavga çıktı: 10 kişinin T.C.’si bunda nasıl duruyor Depozito uygulamasında ilk kavga çıktı: 10 kişinin T.C.'si bunda nasıl duruyor?
Türkiye’ye 1,5 milyar dolarlık tazminat cezası Bakan Bayraktar’dan açıklama var Türkiye'ye 1,5 milyar dolarlık tazminat cezası! Bakan Bayraktar'dan açıklama var
15 Temmuz’un izleri Marmaris’teki otelde aynen korunuyor 15 Temmuz'un izleri Marmaris'teki otelde aynen korunuyor
Süper hücre Tekirdağ’ı vurdu Felaketin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı Süper hücre Tekirdağ'ı vurdu! Felaketin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı
Arkadaşına verdiği düğün hediyesi şaşkınlık yarattı: Davetliler hem şaşırdı hem güldü Arkadaşına verdiği düğün hediyesi şaşkınlık yarattı: Davetliler hem şaşırdı hem güldü

10:07
Haluk Levent’in ifadesinde dikkat çeken detay: Pis bir zaafım var
Haluk Levent'in ifadesinde dikkat çeken detay: Pis bir zaafım var
08:23
Haluk Levent’in de aralarında bulunduğu 23 şüpheli adliyeye sevk edildi
Haluk Levent'in de aralarında bulunduğu 23 şüpheli adliyeye sevk edildi
08:16
İrade de bizim zafer de İstikbale yön veren gecenin 10. yılı
İrade de bizim zafer de! İstikbale yön veren gecenin 10. yılı
07:59
İşte Haluk Levent’in ifadesi: Yolsuzluk değil, usulsüzlük yaptım
İşte Haluk Levent'in ifadesi: Yolsuzluk değil, usulsüzlük yaptım
07:33
Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner tutuklandı
Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner tutuklandı
23:56
Dünya Kupası’ndaki ilk finalist İspanya
Dünya Kupası'ndaki ilk finalist İspanya
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.07.2026 10:10:06. #7.12#
SON DAKİKA: Gaziantep'te 311 Kaçakçı Yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.