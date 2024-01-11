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Gaziantep'te 4 Evden Nakit Para Çalan 2 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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Gaziantep'te 4 Evden Nakit Para Çalan 2 Şüpheli Yakalandı

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı, hırsızlık olaylarının önlenmesi ve faili meçhul olayların aydınlatılması amacıyla operasyon düzenledi. Yapılan çalışmalar sonucunda, İslahiye İlçesinde 4 ayrı evden nakit para çalan Y.S ve S.M isimli 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

Gaziantep\'te 4 Evden Nakit Para Çalan 2 Şüpheli Yakalandı
11.01.2024 - 14:47,
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Gaziantep'te Jandarma ekipleri tarafından 4 ayrı evden nakit para çalarak hırsızlık suçunu işlediği tespit edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde hırsızlık olaylarının önlenmesi ve faili meçhul olayların aydınlatılmasına yönelik operasyon yaptı. JASAT ve Olay Yeri İnceleme ekiplerinin titiz planlama, takip ve çalışmaları sonucu İslahiye İlçesinde farklı tarihlerde 4 ayrı evden nakit para çalarak hırsızlık suçunu işlediği tespit edilen Y.S ve S.M. isimli 2 şüpheli şahıs yakalandı.

Şüpheli şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA
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Cumhuriyet Başsavcılığı, Gaziantep, Jandarma, Hırsızlık, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Gaziantep'te 4 Evden Nakit Para Çalan 2 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gaziantep'te 4 Evden Nakit Para Çalan 2 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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