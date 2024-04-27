Gaziantep'te 5 Ayrı Suçtan Aranan Şahıs Ankara'da Yakalandı - Son Dakika
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Gaziantep'te 5 Ayrı Suçtan Aranan Şahıs Ankara'da Yakalandı

Gaziantep\'te 5 Ayrı Suçtan Aranan Şahıs Ankara\'da Yakalandı

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çember operasyonunda, 5 ayrı suçtan aranan ve 65 yıl 9 ay 23 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.B. isimli şahıs, Ankara'da saklandığı adreste JASAT ekipleri tarafından yakalandı. Şüpheli şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

27.04.2024 11:21
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Gaziantep'te 5 ayrı suçtan 8 aydır aranan ve 65 yıl 9 ay 23 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.B. isimli şahıs, JASAT ekiplerince düzenlenen operasyon sonucunda Ankara'da yakalandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, çeşitli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik çember operasyonu yaptı. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde JASAT ekiplerince yürütülen titiz planlama ve takip çalışmaları sonucunda 5 ayrı suçtan 8 aydır aranan ve 65 yıl 9 ay 23 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.B. isimli şahsın Ankara ili Altındağ ilçesinde bir adreste saklandığı tespit edildi. Şüpheli şahıs, JASAT ekiplerinin saklandığı adrese yaptığı operasyonla kıskıvrak yakalandı.

Şüpheli şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Gaziantep'te 5 Ayrı Suçtan Aranan Şahıs Ankara'da Yakalandı - Son Dakika

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