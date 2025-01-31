Gaziantep'te 6 yıl önce işlenen cinayet aydınlatıldı - Son Dakika
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Gaziantep'te 6 yıl önce işlenen cinayet aydınlatıldı

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Gaziantep'te 6 yıl önce işlenen cinayet aydınlatıldı Evde ölü bulunan şahsın, eşinin sevgilisi tarafından boğularak öldürüldüğü ortaya çıktı Gaziantep'te 6 yıl önce evinde ölü bulunan Cengiz Karademir'in cinayete kurban gittiği ortaya çıktı.

31.01.2025 14:43
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Gaziantep'te 6 yıl önce işlenen cinayet aydınlatıldı

Evde ölü bulunan şahsın, eşinin sevgilisi tarafından boğularak öldürüldüğü ortaya çıktı

GAZİANTEP - Gaziantep'te 6 yıl önce evinde ölü bulunan Cengiz Karademir'in cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Olayla ilgili çalışma yapan cinayet büro amirliği ekipleri, şahsın eski eşinin sevgilisi tarafından boğularak öldürüldüğünü belirledi. Olayla ilgili yakalanan maktulün eski eşi, kızı ve eski eşinin sevgilisi tutuklandı.

Olay, 2019 yılında Şehitkamil ilçesi Şirinevler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Cengiz Karademir isimli şahıs evde ölü bulundu. İlk etapta doğal ölüm olarak kayda geçen olayla polis geniş çaplı araştırmalarına devam etti.

Polisten 6 yıl önceki olayla ilgili derin soruşturma

Yapılan araştırma ve soruşturmalar sonucu, ölen şahsın eski eşi E.U.'nin olaydan bir yıl sonrası evini satıp sevgilisi Ş.A. ile Karabük'e taşındığını tespit etti. Durumu şüpheli bulan ekipleri, özel ekip kurarak Cengiz Karademir'in kızı N.K, eski eşi E.U ile sevgilisi Ş.A.'yı gözaltına aldı. İfadeleri alınan şüpheliler, olay anında evde olmadıkları beyanında bulundu ancak ifadeleri tutarsız bulan polis ekipleri teknik çalışma sonucu 3 şahsın da olay anında evde olduğunu tespit etti. Daha sonrasında ise adli tıptan istenen ek raporla Cengiz Karademir'in boğularak öldürüldüğü belirlendi.

Çapraz sorguya alınan maktulün kızı cinayeti itiraf etti

Daha sonrasında İstanbul ve Karabük'te yapılan eş zamanlı operasyonla gözaltına alınan maktulün eşi E.U., kızı N.K. ve eşinin sevgilisi Ş.A. polis ekiplerince çapraz sorguya alındı. Yapılan sorgu ve araştırmalarda maktul Cengiz Karademir ile eşi E.U. arasında uzun süre maddi konularda anlaşmazlık bulunduğu belirlendi. Maktulün kızı N.K. ise çapraz sorgu sırasında annesinin sevgilisi olan Ş.A.'nın babası Cengiz Karademir'i boğarak öldürdüğünü itiraf etti.

Emniyette tamamlanan yasal işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.U, Ş.A. ve N.K, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Gaziantep'te 6 yıl önce işlenen cinayet aydınlatıldı - Son Dakika

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