Gaziantep\'te akaryakıt yüklü tankerin uçuruma yuvarlanması sonucu sürücü hayatını kaybetti

Gaziantep'te akaryakıt yüklü tankerin direksiyon hakimiyeti kaybolduktan sonra uçuruma yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada ağır yaralanan sürücü, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, öğle saatlerinden sonra Bahçe- Nurdağı kara yolu Nurdağı ilçesi yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, Mersin'den İslahiye'deki bir petrol istasyonuna akaryakıt taşıyan İsmail Erdem (52) idaresindeki 27 SD 726 plakalı tanker kontrolden çıktı. Direksiyon hakimiyeti kaybolan tanker uçurumdan yuvarlanırken, sürücü İsmail Erdem ağır yaralandı. Ağır yaralı sürücü, olay yerine gelen ekiplerce araçtan çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Ağır yaralı Erdem, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Nurdağı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Sürücü, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hayatını kaybeden İsmail Erdem'in cansız bedeni, Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - GAZİANTEP