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Gaziantep'te akaryakıt yüklü tankerin uçuruma yuvarlanması sonucu sürücü hayatını kaybetti - Son Dakika
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Gaziantep'te akaryakıt yüklü tankerin uçuruma yuvarlanması sonucu sürücü hayatını kaybetti

Gaziantep'te meydana gelen kazada, akaryakıt yüklü bir tankerin direksiyon hakimiyeti kaybolması sonucu uçuruma yuvarlanan sürücü ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan sürücü, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Gaziantep\'te akaryakıt yüklü tankerin uçuruma yuvarlanması sonucu sürücü hayatını kaybetti
28.12.2023 - 16:50,
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Gaziantep'te akaryakıt yüklü tankerin direksiyon hakimiyeti kaybolduktan sonra uçuruma yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada ağır yaralanan sürücü, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, öğle saatlerinden sonra Bahçe- Nurdağı kara yolu Nurdağı ilçesi yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, Mersin'den İslahiye'deki bir petrol istasyonuna akaryakıt taşıyan İsmail Erdem (52) idaresindeki 27 SD 726 plakalı tanker kontrolden çıktı. Direksiyon hakimiyeti kaybolan tanker uçurumdan yuvarlanırken, sürücü İsmail Erdem ağır yaralandı. Ağır yaralı sürücü, olay yerine gelen ekiplerce araçtan çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Ağır yaralı Erdem, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Nurdağı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Sürücü, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hayatını kaybeden İsmail Erdem'in cansız bedeni, Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Gaziantep'te akaryakıt yüklü tankerin uçuruma yuvarlanması sonucu sürücü hayatını kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gaziantep'te akaryakıt yüklü tankerin uçuruma yuvarlanması sonucu sürücü hayatını kaybetti - Son Dakika
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