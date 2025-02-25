Gaziantep'te Cinayet Çocuk Kavgasına Bağlı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Gaziantep'te Cinayet Çocuk Kavgasına Bağlı

Gaziantep'te çocuk kavgasına ailelerin müdahalesiyle çıkan kavgada 1 kişi öldü, 2 kadın yaralandı.

25.02.2025 16:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep'te cinayetin altından çocuk kavgası çıktı

Silahlı ve bıçaklı kavgada 1 kişi ölmüş, 2 kadın yaralanmıştı

GAZİANTEP - Gaziantep'te iki grup arasında çıkan ve 1 kişinin ölümü, 2 kadının da yaralanmasıyla sonuçlanan olayın çocukların kavgasına ailelerin dahil olması nedeniyle yaşandığı ortaya çıktı. Olayda hayatını kaybeden şahsın cenazesi ailesine teslim edilirken 2 zanlı yakalandı.

Olay, dün gece saatlerinde Şahinbey ilçesi Güneykent Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, iki grup arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşmüş ve silah ile bıçakların kullandığı olayda Ahmet Alkurt hayatını kaybederken isimi öğrenilemeyen 2 kadın yaralanmıştı.

Hayatını kaybeden şahsın cenazesi yakınlarına teslim edildi

Yaşanan olayın ardından hayatını kaybeden Ahmet Alkurt'un cenazesi Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda tamamlanan işlemlerin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Yaralanan 2 kadının tedavisinin ise sürdüğü öğrenildi.

2 zanlı yakalandı, olayın altından çocuk kavgası çıktı

Olay sonrası geniş çaplı çalışma yapan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, katil zanlısı olarak tespit edilen M.Ş. ve C.A. isimli şahsı gözaltına aldı. Gözaltına alınan 2 zanlı, emniyette tamamlanan yasal işlemlerin ardından tutuklanma talebiyle adli mercilere sevk edilirken olayın çocuklar arasında başlayan kavgaya iki aile üyelerinin dahil olması nedeniyle yaşandığı ortaya çıktı.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Gaziantep, Politika, Güvenlik, 3-sayfa, Cinayet, Çocuk, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Gaziantep'te Cinayet Çocuk Kavgasına Bağlı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:55 Başvuru için son 3 gün Bunu yapmayanlar bayram ikramiyesi alamayacak Başvuru için son 3 gün! Bunu yapmayanlar bayram ikramiyesi alamayacak
16:51 Küçük çocuğu öldüresiye dövdüler, görüntüleri paylaşınca canından oldu Küçük çocuğu öldüresiye dövdüler, görüntüleri paylaşınca canından oldu
16:19 Dondurucu soğukta ucuz et kuyruğu Geceden sıraya girip saatlerce bekliyorlar Dondurucu soğukta ucuz et kuyruğu! Geceden sıraya girip saatlerce bekliyorlar
15:13 Siyaset arenası karışacak AK Parti’ye transfer olan Serap Yazıcı önce CHP’nin kapısı çalmış Siyaset arenası karışacak! AK Parti'ye transfer olan Serap Yazıcı önce CHP'nin kapısı çalmış
14:48 Okul bahçesinde köpek saldırısı: 5 öğrenci ve 1 öğretmen yaralı Okul bahçesinde köpek saldırısı: 5 öğrenci ve 1 öğretmen yaralı
01:19 ’’Trump Dedeağaç askeri üssünü kapatma emri verdi’’ iddiasına ABD’den yalanlama ''Trump Dedeağaç askeri üssünü kapatma emri verdi'' iddiasına ABD'den yalanlama
00:43 ’’Maymun’’ benzetmesi başını yaktı Galatasaray, Mourinho hakkında suç duyurusunda bulunacak ''Maymun'' benzetmesi başını yaktı! Galatasaray, Mourinho hakkında suç duyurusunda bulunacak
00:29 “Mourinho ağlamaya devam etsin“ demişti Acun Ilıcalı’dan Okan Buruk’a zehir zemberek sözler "Mourinho ağlamaya devam etsin" demişti! Acun Ilıcalı'dan Okan Buruk'a zehir zemberek sözler
00:20 Avrupa Komisyonu Başkanı: Ukrayna 2030’dan önce AB’ye katılabilir Avrupa Komisyonu Başkanı: Ukrayna 2030'dan önce AB'ye katılabilir
00:20 Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde taşkınlık çıkaran 71 kişi hakkında işlem yapıldı Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde taşkınlık çıkaran 71 kişi hakkında işlem yapıldı
00:18 Merve Taşkın hakkında 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı Merve Taşkın hakkında 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı
00:01 Görüntüler infial yarattı Jose Mourinho derbi biter bitmez soluğu Vincic’in odasında aldı Görüntüler infial yarattı! Jose Mourinho derbi biter bitmez soluğu Vincic'in odasında aldı
23:34 Okan Buruk çıldırdı: Mourinho ağlamaya devam etsin Okan Buruk çıldırdı: Mourinho ağlamaya devam etsin
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2025 18:02:16. #1.12#
SON DAKİKA: Gaziantep'te Cinayet Çocuk Kavgasına Bağlı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.