 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Gaziantep'te DEAŞ Operasyonu: 1 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Gaziantep'te DEAŞ Operasyonu: 1 Şüpheli Tutuklandı

Gaziantep'te gerçekleştirilen operasyonda DEAŞ'a üye olduğu tespit edilen yabancı uyruklu 1 şüpheli tutuklandı. Şafak operasyonunda yakalanan şüphelinin evinde yapılan aramada dijital materyallere el konuldu.

Gaziantep\'te DEAŞ Operasyonu: 1 Şüpheli Tutuklandı
11.01.2024 - 11:05,  Güncelleme: 11:08
Abone Ol

Gaziantep'te DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan yabancı uyruklu 1 şüpheli tutuklandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütlerinin ve işbirlikçilerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Gaziantep'te şafak operasyonu gerçekleştirildi. Yapılan istihbarı çalışmalar sonucunda Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçerek terör eyleminde bulunabileceği değerlendirilen ve Suriye bölgesinde 2014-2018 yılları arasında DEAŞ Silahlı Terör Örgütü içerisinde Husbe (Genel Ahlak Polisi) unsurunda silahlı olarak faaliyet yürüttüğü tespit edilen U.M.M. isimli yabancı uyruklu şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Diğer yandan şüpheli şahsın adresinde gerçekleştirilen arama sonucunda dijital materyallere de el konuldu. Gözaltına alınan DEAŞ Silahlı Terör Örgütü üyesi şüpheli şahıs yapılan sorgusunun ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Gaziantep, Terör, Gözaltı, Operasyon, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Gaziantep'te DEAŞ Operasyonu: 1 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika


11:11
2024-2025 sezonunda Süper Lig'de yabancı futbolcu sayısı 14'ten 12'ye düşürülecek 2024-2025 sezonunda Süper Lig'de yabancı futbolcu sayısı 14'ten 12'ye düşürülecek
10:45
Epstein'ın fuhuş ağının patlak vermesi sonrası Vadi'deki sahne akıllara geldi Epstein'ın fuhuş ağının patlak vermesi sonrası Vadi'deki sahne akıllara geldi
10:27
Cem Yılmaz'ın yeni gösterisi için biletler satışa çıktı! Binlerce liralık biletler dakikalar içinde bitti Cem Yılmaz'ın yeni gösterisi için biletler satışa çıktı! Binlerce liralık biletler dakikalar içinde bitti
10:24
Dolar 30 TL'yi aştı Dolar 30 TL'yi aştı
10:19
Altının Gram Fiyatı Yükselişle Başladı Altının Gram Fiyatı Yükselişle Başladı
10:17
MİT programında fotoğraf bilmecesi! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hesabından paylaşılan kareler kısa sürede silindi MİT programında fotoğraf bilmecesi! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hesabından paylaşılan kareler kısa sürede silindi
10:03
Fatih Terim ilk derbi sınavından istediği sonucu alamadı Fatih Terim ilk derbi sınavından istediği sonucu alamadı
10:01
Sınavda 100 alan öğrencisini evine çağırıp istismar eden öğretmene 12 yıl hapis cezası verildi Sınavda 100 alan öğrencisini evine çağırıp istismar eden öğretmene 12 yıl hapis cezası verildi

Son Dakika
11:11 2024-2025 sezonunda Süper Lig'de yabancı futbolcu sayısı 14'ten 12'ye düşürülecek
10:45 Epstein'ın fuhuş ağının patlak vermesi sonrası Vadi'deki sahne akıllara geldi
10:27 Cem Yılmaz'ın yeni gösterisi için biletler satışa çıktı! Binlerce liralık biletler dakikalar içinde bitti
10:24 Dolar 30 TL'yi aştı
10:17 MİT programında fotoğraf bilmecesi! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hesabından paylaşılan kareler kısa sürede silindi
10:19 Altının Gram Fiyatı Yükselişle Başladı
10:03 Fatih Terim ilk derbi sınavından istediği sonucu alamadı
10:01 Sınavda 100 alan öğrencisini evine çağırıp istismar eden öğretmene 12 yıl hapis cezası verildi
09:07 Güzellik merkezi sahibi Neslim Güngen, kendisini eskortla aldatan eşinden boşanıyor
08:31 CHP'nin Hatay'da Lütfü Savaş'ı yeniden aday göstermesine tepki yağıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.01.2024 11:33:08. #1.13#
SON DAKİKA: Gaziantep'te DEAŞ Operasyonu: 1 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement