Gaziantep'te dini nikahlı koca dehşeti: Aile içi tartışma çifte cinayetle sonuçlandı - Son Dakika
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Gaziantep'te dini nikahlı koca dehşeti: Aile içi tartışma çifte cinayetle sonuçlandı

Gaziantep\'te dini nikahlı koca dehşeti: Aile içi tartışma çifte cinayetle sonuçlandı

Gaziantep'te bir şahıs, arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartıştığı dini nikahlı karısını ve kadının önceki evliliğinden olan oğlunu tabanca ile öldürdü. Olay sonrası kaçan katil zanlısı, yakalanarak gözaltına alındı.

13.02.2024 22:34  Güncelleme: 23:01
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Gaziantep'te dini nikahlı koca dehşeti: Aile içi tartışma çifte cinayetle sonuçlandı

Arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartıştığı dini nikahlı karısını ve kadının önceki evliliğinden olan oğlunu tabanca ile öldürdü

GAZİANTEP - Gaziantep'te bir şahıs, arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartıştığı dini nikahlı karısını ve kadının önceki evliliğinden olan oğlunu tabanca ile öldürdü. Olay sonrası kaçan katil zanlısı, yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, gece geç saatlerde Şahinbey ilçesi Geylani Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Cemal Y. isimli şahıs, arazisini üzerine geçirdiği dini nikahlı eşi Gülhan Korkmaz ve kadının önceki eşinden olan oğlu Kasım Akkurt tartıştı.

Büyüyen tartışma facia ile son buldu

Kısa sürede büyüyen tartışma sonrası Cemal Y. isimli şahıs, Gülhan Korkmaz ile Kasım Akkurt'a ateş etti. Sesleri duyan çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan anne ve oğlu ilk müdahalenin ardından ambulansla Şehir Hastanesi'ne kaldırdı.

Anne-oğul kurtarılamadı

Anne ile oğlu, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak gece saatlerinde hayatını kaybetti. Öldürülen Gülhan Korkmaz ile oğlu Kasım Akkurt'un cenazeleri, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda tamamlanan işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Kaçan katil zanlısı yakalandı

Olay sonrası kaçan katil zanlısı Cemal Y. ise Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Katil zanlısı şahsın emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Gaziantep'te dini nikahlı koca dehşeti: Aile içi tartışma çifte cinayetle sonuçlandı - Son Dakika


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