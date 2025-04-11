Gaziantep\'te Feci Kaza: 5 Yaralı

Gaziantep'te direksiyon hakimiyeti kaybolduktan sonra savrulan otomobil, yol kenarındaki otobüs durağına daldı. Feci kazada araçta bulunan 2 kişi ile durakta otobüs bekleyen 3 kişi yaralandı.

Kaza, Şehitkamil ilçesi Sarıgüllük Mahallesi Fevzi Çakmak Bulvarı üzerindeki meydana geldi. İddiaya göre, Remzi S. idaresindeki Honda marka 01 BY 024 plakalı otomobil, bulvar üzerinde seyir halindeyken kontrolden çıkarak yol kenarındaki otobüsü durağına daldı. Feci kazada araçta bulunan 2 kişi ile durakta otobüs bekleyen 3 kişi yaralandı. Kaza sonrası olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, feci kazada yaralanan 5 kişiyi ilk müdahalenin ardından çeşitli hastanelere kaldırdı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - GAZİANTEP