Gaziantep\'te Firari Suçlu Yakalandı

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Gaziantep'te 16 ayrı suç kaydı bulunan ve 11 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari şahıs jandarma ekiplerince yakalandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Çalışmalar neticesinde, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti yapma suçu başta olmak üzere 16 ayrı suç kaydı bulunan ve 11 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.A. isimli şahıs, Şahinbey ilçesinde saklandığı adrese yapılan operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheli şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP