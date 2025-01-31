Gaziantep'te abartı egzoz bulunan 7 modifiye araca ceza
GAZİANTEP - Gaziantep'te kamunun rahatını bozacak şekilde gürültü çıkaran 7 modifiye araç sürücüsüne 51 bin 481 TL cezai işlem uygulandı.
Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, çevreyi rahatsız edecek şekilde gürültü çıkaran araçlara yönelik uygulama yaptı. Yapılan uygulamalar neticesinde, kamunun rahatını bozacak şekilde gürültü çıkaran 7 modifiye aracın sürücüsüne 51 bin 481 TL cezai işlem uygulandı.
Kentte benzer uygulamaların devam edeceği belirtildi.
Son Dakika › 3.Sayfa › Gaziantep'te Gürültü Yapan Araçlara Ceza - Son Dakika
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