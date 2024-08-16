Gaziantep'te Halı Fabrikasında Çıkan Yangına Müdahale Devam Ediyor - Son Dakika
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Gaziantep'te Halı Fabrikasında Çıkan Yangına Müdahale Devam Ediyor

Gaziantep\'te Halı Fabrikasında Çıkan Yangına Müdahale Devam Ediyor

Gaziantep'te bulunan bir halı fabrikasında çıkan yangına 206 itfaiye personeli ve 72 araçla müdahale ediliyor. Gaziantep Valisi Kemal Çeber ve Gaziantep İl Emniyet Müdürü Celal Özcan olay yerinde incelemelerde bulundu. Yangının çevresi tamamen sarıldı ve kontrol altına alındı.

16.08.2024 10:28  Güncelleme: 10:38
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Gaziantep'te halı fabrikasında çıkan ve kısa sürede yayılan yangına 206 itfaiye personeli ve 72 araçla müdahale devam ederken, Gaziantep Valisi Kemal Çeber ve Gaziantep İl Emniyet Müdürü Celal Özcan incelemelerde bulundu. Vali Çeber, "Yangının çevresi tamamen sarıldı ve kontrol altına alındı" dedi.

Gaziantep 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan halı fabrikasındaki yangına müdahale çalışmaları devam ediyor. Sabah 4.00 sıralarında başlayan yangın sonrası olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, kısa sürede fabrikanın tamamına yayılan yangına 200 personel ve araçla müdahale ediyor. Diğer yandan, bir kısmı kontrol altına alınan yangına Gaziantep Valisi Kemal Çeber ve Gaziantep İl Emniyet Müdürü Celal Özcan gelerek incelemelerde bulundu.

"206 personelle müdahale ediyoruz"

Çıkan yangın hakkında açıklamalarda bulunan Vali Çeber, "Yangına arkadaşlarımız tüm gücüyle müdahale ediyor. Gaziantep 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan halı fabrikamızda yangın meydana geldi. Gece 04.10 sıralarında yangının çıktığını değerlendiriyoruz. 04.13 gibi ilk ihbar üzerine harekete geçtik. Önce Organize Sanayi itfaiyemiz birkaç dakika içerisinde müdahaleyi gerçekleştirdi. İhbardan yaklaşık 6 dakika sonra ise Büyükşehir ekiplerimiz geldi. Şu anda ise alanda 72 itfaiye ve benzeri nitelikte araçla, 206 personelle yangına müdahale ediyoruz. İlçe belediye ekiplerimizde buradalar. Onun dışında emniyet ekiplerimiz ve müdürümüz, sağlık ekiplerimiz hepsi burada. Gerekli müdahaleyi yapıyorlar"

"Yangının çevresi tamamen sarıldı ve kontrol altına alındı"

Yangının çevresinin tamamen sarıldığını ve kontrol altına alındığını söyleyen Gaziantep Valisi Kemal Çeber, "Yangının çevresi tamamen sarıldı ve kontrol altına alındı. En büyük risk ise gece dört gibi yüksek şiddette rüzgarın olması ve bu saate kadar devam eden ve azalan bir rüzgar. Bu yangının etrafını sarmak ve kontrol altına almak diğer fabrikalara sıçramasını engellemek adına çok önemliydi. Arkadaşlarımız onu başardı ve halı fabrikasının bir bölümü artık tamamen kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedenine dair soruşturmamız başlayacak" diye konuştu.

Yangın, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve Organize Sanayi Bölgesi itfaiyesi müdahale ederken ilçe belediyeleri de su tankerleri ile destek veriyor. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Gaziantep'te Halı Fabrikasında Çıkan Yangına Müdahale Devam Ediyor - Son Dakika

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