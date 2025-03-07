Gaziantep'te Havaya Ateş Edenler Yakalandı

Gaziantep'te pompalı tüfekle havaya ateş eden şahıslar yakalandı

GAZİANTEP - Gaziantep'te pompalı tüfekle havaya ateş eden ve o anları sosyal medyada paylaşan 7 şahıs, polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı. Yakalanan şahıslar hakkında adli işlem paylaşıldı.

Gaziantep'te bir grup şahsın pompalı tüfekle havaya ateş ederek sosyal medyada paylaşması üzerine harekete geçen Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheli şahısların tespit edilmesi üzerine çalışma başlattı. Kimliği tespit edilen 7 şahıs, olayda kullandığı pompalı tüfeklerle birlikte yakalandı. Yakalanan şahıslar yapılan işlemlerin ardından adli mercilere sevk edilecek.

Sosyal medya üzerinden 'gereği yapıldı' notu ile paylaşım yapan Gaziantep Valiliği, şahısların silahlarıyla birlikte yakalandığını açıkladı. Yapılan paylaşımda, "Sosyal medyada kalabalık bir grubun sokak içerisinde pompalı tüfek ile havaya ateş ettiği görüntüler ihbar kabul edilmiştir. Emniyet Müdürlüğü ekiplerimiz tarafından şüpheli şahısların tespitine yönelik yapılan çalışmalarda 7 şahıs olayda kullanılan 2 adet pompalı tüfek ile yakalanmış ve bugün adli mercilere sevk edilecektir" ifadelerine yer verdi.