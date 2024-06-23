Gaziantep'te Horoz Dövüşü Yapanlara İşlem Yapıldı, Kumar Oynayanlara Cezalar Verildi

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Gaziantep'te horoz dövüştürmek suretiyle kumar oynatan 2 şüpheli hakkında işlem yapılırken, kumar oynayan 15 şahsa ise 96 bin 375 TL idari para cezası uygulandı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, horoz dövüştürmek suretiyle kumar oynanmasına yönelik çalışma yaptı. Çalışma neticesinde horoz dövüştürerek kumar oynanmasına yer ve imkan sağlayan 2 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı. Kumar oynayan 15 şahsa 96 bin 375 TL idari para cezası uygulandı.

Dövüştürülen 15 horoz ise hayvan barınağına teslim edilmek üzere muhafaza altına alındı. - GAZİANTEP